Кишечная палочка была обнаружена в красной икре восьми производителей

Специалисты Роскачества в ходе проверки выявили кишечную палочку в красной икре восьми производителей, сообщает агентство РИА Новости. Всего было проверено 24 товара, при этом икра приобреталась как фасованная, так и на развес.

В частности, речь идет о торговых марках «Меридиан», «Московский рыбокомбинат», «Сахалин рыба», «Камчатское море», «Royal Black», «Восточный берег», «Лента» и «Форвард-С».

Также в ряде образцов красной икры были отмечены превышения по микробиологическим показателям. Это касается марок «Форвард-С», «Корсаков», «Красное Золото», «Лента» и «Авача», а также икры, которая приобреталась на развес на столичном Даниловском рынке.

Эксперты Роскачества также сообщили об обнаруженном фальсификате. Киржачский консервный завод на 40% заполнил банку имитированной икрой.

Проверку успешно прошел бренд «Тунайча», чем заслужил право наносить на упаковку с икрой логотип «знак качества», а бренды «Очень» и «Русское море» стали претендентами на присвоение знака.

Ранее редакция сообщала, что в преддверии Нового года цены на красную икру поднялись на 20% в Новосибирске.