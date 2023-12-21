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«Вменяемость под вопросом»: новосибирскую школьницу, которая изуродовала подругу в лесу, отправят в Москву

  • 21/12/2023, 16:32
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Новосибирскую школьницу, которая изуродовала подругу в лесу, отправят в Москву
Специалисты психиатрической клиники Новосибирска не смогли сделать необходимую для следствия экспертизу.

Четырнадцатилетнюю Веронику*, которую подозревают в покушении на убийство одноклассницы, будут обследовать столичные эксперты.

Напомним, преступление случилось 1 октября 2023 года в поселке Кудряшовском под Новосибирском. Девочка позвала на прогулку в лес свою одноклассницу Марианну*. Когда девчонки отдалились от людных мест и зашли глубоко в чащу, Вероника достала из кармана канцелярский нож и набросилась на семиклассницу. Оказалось, что план жестокой расправы у юной сибирячки созрел уже давно. Ученики школы, которые общались с девчонками, рассказывали, что Вероника завидовала подруге из-за ее привлекательной внешности.

― Эта конкуренция не давала ей покоя. Ведь все девочки в этом возрасте хотят нравится мальчишкам. Страшно представить, как из-за такого можно решиться убить человека, ― говорят одноклассники.

В результате то, что нормальным людям даже сложно вообразить, пыталась воплотить в жизнь 14-летняя девочка. Марианна призналась родителям, что во время нападения Вероника хотела отрезать ей язык, но та смогла убедить ее, что можно обойтись без таких зверский увечий.

― Она сказала, что все-равно умрет от потери крови, что у нее уже нет сил встать и звать на помощь, поэтому Вероника поторопилась сбежать из леса, ― поделились подробностями родственники пострадавшей.

И ведь, действительно, девочка едва не погибла. Когда из виду скрылась ее мучительница, Марианна смогла набрать на мобильном номер экстренной службы «112». Волонтеры, спасатели и местный участковый развернули оперативную спецоперацию по поискам школьницы. Девочку нашли и в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Врачи сотворили настоящее чудо и смогли сохранить жизнь сибирячки. Но последствия от того жестокого нападения до сих пор остались. Скорее всего, Марианне потребуются пластические операции на лице, где остались глубокие шрамы от лезвия.

По факту произошедшего Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело.

― Следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетней на территории Новосибирского района. Подозреваемая была задержана, в квартире, где она проживала проведены обыски, ― прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Новосибирскую школьницу, которая изуродовала подругу в лесу, отправят в Москву

Во время обысков у подозреваемой был изъят нож.

Сначала суд отправил школьницу на прохождение судебно-психиатрической экспертизы в специализированном учреждении Новосибирска. После выхода из клиники Веронику определили под домашний арест.

― Эксперты в течение месяца в условиях стационара закрытого типа проводили исследование, но в итоге так и не смогли ответить на вопросы следователя, а также определить степень вменяемости подростка. Теперь эта задача стоит перед специалистами национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. В ближайшее время девочку направят в Москву, ― сообщил Infopro54 источник в медицинском учреждении, где наблюдали школьницу.

Таким образом, расследование уголовного дела будет активно продолжено в следующем году.

*Имена школьниц изменены.

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : экспертиза школьница покушение на убийство Кудряшовский


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