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Туристы жалуются, что им нечего привезти в качестве сувениров из Новосибирска

  • 21/12/2023, 17:07
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Туристы жалуются, что им нечего привезти в качестве сувениров из Новосибирска
Кроме продукции известной шоколадной фабрики.

В Новосибирской области в последние годы активно развивается туризм, при этом купить в городе атрибутику с айдентикой города и региона практически невозможно. Этот вопрос на круглом столе, посвященном ситуации в легпроме, в рамках Новосибирского предпринимательского форума подняла вице-президент реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

— Почему у нас в центре города нельзя купить футболки, шопперы и прочие сувениры с айдентикой Новосибирска? Почему не сделать аллею, где будет продаваться эта атрибутика, — поинтересовалась она у представителей мэрии.

Международный fashion-эксперт, основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ» Надежда Исхакова напомнила, что в Новосибирске есть классный мерч, созданный для ХК «Сибирь», который пользуется спросом у гостей города, любящих спорт. Прочие туристы могут увезти из города на память только коробку конфет известной шоколадной фабрики.

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Начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Наталья Чагина пояснила, что город не против создания аллеи, где можно будет купить сувениры, но все конструкции, которые устанавливаются на улицах, должны соответствовать требованиям текущего законодательства и архитектурного облика.

— Ни в коем случае это не могут быть палатки. Этот формат возможен только при продаже скоропортящейся продукции, то есть они устанавливаются временно для краткосрочных ярмарок одного дня. Для продажи сувенирки нужны, к примеру, брендированные деревянные домики, но это уже другая цена вопроса, — добавила чиновница. — Пока я не видела заявлений от предпринимателей, в которых бы они обязывались обеспечить все условия, что позволят им выйти на центральные улицы города с продажей сувенирной продукции.

В то же время Наталья Чагина пояснила, что департамент открыт для диалога и готов рассматривать предложения предпринимателей.

— Мы хотим, чтобы местные производители продвигали свою продукцию, но это должно выглядеть достойно, — подчеркнула Чагина.

Напомним, в 2022 году мэрия Новосибирска планировала мобилизовать городских предпринимателей, производящих различную продукцию, под изготовление сувениров для города как новогодней столицы России.

— Изготовление сувенирки — это те креативные индустрии, которых крайне не хватает Новосибирску. У нас нет своей сувенирки, у нас нет своей айдентики и тому подобного, — говорила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В октябре 2023 года в интернете появились сувениры с самолетом,  севшим на поле в Убинском районе. Их выпустили непосредственно в районе. Как пояснял Om1 глава Убинского района Олег Конюк, коллекция лимитирована. Их не продают, а просто сделали на память и часть отправили пассажирам. При этом он сообщал, что туристы каждый день приезжают на пшеничное поле, чтобы посмотреть на самолет.

По данным Минэкономразвития региона, сейчас в области работают 293 турфирмы, 84 хостела, 269 гостиниц, 22 санатория, 107 баз отдыха, 55 детских оздоровительных лагерей — всего 13,7 тысячи мест размещения. На территории региона находятся 54 памятника природы, 29 театров, 119 музеев. В ведомстве отмечают, что туризм обслуживает 2,3% экономики региона. За 9 месяцев 2023 года регион посетили почти 1,3 млн человек — в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Объем платных туруслуг составил 14,1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что предприниматели предлагают раскрутить бренд «Новосибирь». 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Туризм Город

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм сувениры в Новосибирске Региональный бренд Опора России Наталья Чагина Наталия Кошелева Надежда Исхакова айдентика


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