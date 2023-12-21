Туристы жалуются, что им нечего привезти в качестве сувениров из Новосибирска

В Новосибирской области в последние годы активно развивается туризм, при этом купить в городе атрибутику с айдентикой города и региона практически невозможно. Этот вопрос на круглом столе, посвященном ситуации в легпроме, в рамках Новосибирского предпринимательского форума подняла вице-президент реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.
— Почему у нас в центре города нельзя купить футболки, шопперы и прочие сувениры с айдентикой Новосибирска? Почему не сделать аллею, где будет продаваться эта атрибутика, — поинтересовалась она у представителей мэрии.
Международный fashion-эксперт, основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ» Надежда Исхакова напомнила, что в Новосибирске есть классный мерч, созданный для ХК «Сибирь», который пользуется спросом у гостей города, любящих спорт. Прочие туристы могут увезти из города на память только коробку конфет известной шоколадной фабрики.
— Ни в коем случае это не могут быть палатки. Этот формат возможен только при продаже скоропортящейся продукции, то есть они устанавливаются временно для краткосрочных ярмарок одного дня. Для продажи сувенирки нужны, к примеру, брендированные деревянные домики, но это уже другая цена вопроса, — добавила чиновница. — Пока я не видела заявлений от предпринимателей, в которых бы они обязывались обеспечить все условия, что позволят им выйти на центральные улицы города с продажей сувенирной продукции.
В то же время Наталья Чагина пояснила, что департамент открыт для диалога и готов рассматривать предложения предпринимателей.
— Мы хотим, чтобы местные производители продвигали свою продукцию, но это должно выглядеть достойно, — подчеркнула Чагина.
Напомним, в 2022 году мэрия Новосибирска планировала мобилизовать городских предпринимателей, производящих различную продукцию, под изготовление сувениров для города как новогодней столицы России.
— Изготовление сувенирки — это те креативные индустрии, которых крайне не хватает Новосибирску. У нас нет своей сувенирки, у нас нет своей айдентики и тому подобного, — говорила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
В октябре 2023 года в интернете появились сувениры с самолетом, севшим на поле в Убинском районе. Их выпустили непосредственно в районе. Как пояснял Om1 глава Убинского района Олег Конюк, коллекция лимитирована. Их не продают, а просто сделали на память и часть отправили пассажирам. При этом он сообщал, что туристы каждый день приезжают на пшеничное поле, чтобы посмотреть на самолет.
По данным Минэкономразвития региона, сейчас в области работают 293 турфирмы, 84 хостела, 269 гостиниц, 22 санатория, 107 баз отдыха, 55 детских оздоровительных лагерей — всего 13,7 тысячи мест размещения. На территории региона находятся 54 памятника природы, 29 театров, 119 музеев. В ведомстве отмечают, что туризм обслуживает 2,3% экономики региона. За 9 месяцев 2023 года регион посетили почти 1,3 млн человек — в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Объем платных туруслуг составил 14,1 млрд рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что предприниматели предлагают раскрутить бренд «Новосибирь».
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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