Китайская логистическая компания хочет зайти в ОЭЗ Новосибирска

Одним из первых иностранных резидентов особой экономической зоны Новосибирска может стать китайская логистическая компания. Об этом на пресс-подходе сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
— Мы ведем переговоры с китайской компанией о создании логистического комплекса по запчастям на китайские автомобили и спецтехнику, — отметил чиновник.
Он подчеркнул, что речь идет о поставках запчастей, а не об их производстве.
На данный момент в ОЭЗ Новосибирска 4 резидента, которые реализуют пять проектов.
Первая очередь проекта оставит 400 га, вторая — 300 га.
— Количество резидентов будет зависеть от того какие компании будут подавать заявки на президентство. Эта площадка выгодна с точки зрения близости к контейнерному терминалу и логистике, — подчеркнул чиновник.
Ранее редакция сообщала о том, что премьер-министр правительство Новосибирской области Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Новосибирской области Особой экономической зоны.
иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум
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