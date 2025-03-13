Китайская логистическая компания хочет зайти в ОЭЗ Новосибирска

Одним из первых иностранных резидентов особой экономической зоны Новосибирска может стать китайская логистическая компания. Об этом на пресс-подходе сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

— Мы ведем переговоры с китайской компанией о создании логистического комплекса по запчастям на китайские автомобили и спецтехнику, — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что речь идет о поставках запчастей, а не об их производстве.

На данный момент в ОЭЗ Новосибирска 4 резидента, которые реализуют пять проектов.

ООО «Завод тротуарной плитки» Поревит.Тюмень» — 1,9 млрд, 137 рабочих мест.

ООО «НТТ» — 0,8 млрд, 50 рабочих мест, логистический и мультимодальный комплекс

ООО «Профэнерджи» — 0,3 млрд, 100 рабочих мест, производство электротехнического оборудования.

ООО «Гарант» — 0,1 млрд, 32 рабочих места, безотходная лесопильная линия.

Первая очередь проекта оставит 400 га, вторая — 300 га.

— Количество резидентов будет зависеть от того какие компании будут подавать заявки на президентство. Эта площадка выгодна с точки зрения близости к контейнерному терминалу и логистике, — подчеркнул чиновник.

Ранее редакция сообщала о том, что премьер-министр правительство Новосибирской области Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Новосибирской области Особой экономической зоны.