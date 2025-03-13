Дети устроили бойкот против директора школы в Новосибирске

Родители учеников школы № 100 имени Юрия Заплатина сообщили СМИ, что с августа 2023 года, когда в образовательном учреждении сменился директор, в школе начались постоянные конфликты, массовые увольнения учителей, сбои и изменения в расписании.

— В начальной школе было четкое расписание, составленное на год вперед, которого все и придерживались. А в средней школе распорядок мог меняться каждый день. Даже за час до урока его могут перенести. То есть ребёнок должен постоянно быть в мессенджере, а я против того, чтобы он сидел в телефоне, – рассказала Наталья Горсайту.

Родители также заявили, что вместо шести-семи уроков по программе для шестого класса у детей на протяжении вот уже полутора лет всего по три-четыре. При этом «сокращение» произошло за счет основных предметов, по которым есть обязательные выпускные экзамены. По словам Натальи, очень долго в классе не было уроков русского, литературы, математики.

Директор объяснял это нехваткой персонала. Родители утверждают, что кадровый дефицит в школе возник после увольнения сразу десяти педагогов.

Ситуацию в школе взяли под контроль в прокуратуре Новосибирска. В ведомстве сообщили, что начали проверку после того, как классный руководитель одного из классов школы оставила без присмотра ученика 4 класса с ограниченными возможностями здоровья.

— Прокуратура района даст оценку полноте и своевременности принятых руководством учреждения мер по работе с педагогическим коллективом. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, – пояснили изданию в ведомстве.

Сами школьники тоже недовольны происходящим. В понедельник, 10 марта, в школе был организован настоящий пикет. Все старшеклассники собрались в спортзале на традиционной еженедельной линейке. Когда в зал зашла директор, дети прокричали: «Спорт – это сила, история – класс! Вернуть педагогов хочет каждый из нас!».

Родители школьников утверждают, что десятые и одиннадцатые классы написали заявление с требованием уволить директора. Самих же мам и пап учеников к руководителю не пускает охрана. Поэтому они тоже написали заявление на имя прокурора Заельцовского района, в котором рассказали, что дети отказываются ходить на занятия, пока не будет уволена директор школы. По данным издания, директор учреждения Юлия Лигостаева 10 марта уволилась по собственному желанию.

— С 11 августа 2023 года по 10 марта 2025-го из образовательной организации были уволены 36 педагогических работников. За этот же период в МБОУ СОШ № 100 принято 58 педагогических работников. С директором Лигостаевой Ю. А. трудовой договор расторгнут, – уточнили Горсайту в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в Октябрьском районе Новосибирска произошло обрушение недостроенного здания школы.