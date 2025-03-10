Правительство России одобрило создание ОЭЗ в Новосибирской области

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о создании особых экономических зон (ОЭЗ) в Новосибирской, Вологодской и Московской областях. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте правительства.

Ранее, в феврале 2025 года, информация о создании ОЭЗ в Новосибирской области появилась на сайте федерального Минэкономразвития.

Идея создания особой экономической зоны (ОЭЗ) «Новосибирск» принадлежит ООО «Северный Парк Развитие». Эта зона площадью 600 гектаров будет расположена рядом с аэропортом Толмачёво. Пока интерес к работе на этой площадке заявили пять компаний. По данным федерального правительства, они привлекут инвестиции в размере 9,2 миллиарда рублей.

В сентябре 2023 года было объявлено о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новосибирской области. В начале 2024 года региональные власти подали заявку в Министерство экономического развития Российской Федерации. Весной в Министерстве экономики Новосибирской области сообщили, что якорным резидентом планируемой ОЭЗ станет ООО «Новосибирский транспортный терминал».

— Терминал в Новосибирской области с возможностью обрабатывать полносоставные контейнерные поезда станет крупнейшим в Сибири. Запуск этого терминала позволит нарастить объемы перевозок на Транссибирской магистрали грузов в контейнерах и ускорит доставку импорта с Дальнего Востока, — сообщали в региональном министерстве.

Ранее редакция сообщала о том, что московский холдинг планирует запустить элеватор в Купино в 2025 году. Дальнейшее развитие проекта компании в Новосибирской области пока под вопросом.