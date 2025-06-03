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Конкурс журналистов расширяет горизонты с номинацией «Мультимедиа ПРОект»

  • 03/06/2025, 11:10
Ее создание обусловлено возникновением ярких и независимых медиапроектов на различных онлайн-платформах, которые заслуживают высокой оценки

Конкурс журналистов расширяет горизонты с номинацией «Мультимедиа ПРОект»Активное развитие цифровых технологий и лавинообразное распространение информации, вызванные кардинальными изменениями в современном обществе, оказали глубокое влияние на все аспекты нашей жизни. Для медиаиндустрии это стало серьезным испытанием: чтобы уверенно удерживать лидирующие позиции в своем журналистском сегменте, необходимо внедрять инновационные подходы, тщательно изучать интересы и потребности аудитории, предлагать высококачественный и оригинальный контент.

В рамках XX Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» впервые представлена номинация «Мультимедиа ПРОект», при поддержке Томского государственного университета, являющегося специальным партнером проекта. Ее создание обусловлено возникновением ярких и независимых медиапроектов на различных онлайн-платформах, которые заслуживают высокой оценки, отмечая глубину и объективность освещения актуальных вопросов, нестандартную форму подачи материала и креативный подход.

— Наша номинация – это пространство для креативности и адаптивности, для умения создавать сложные продукты усилиями сплоченной команды, для демонстрации технических навыков и владения современными инструментами. Я надеюсь, что она найдет отклик у участников конкурса, — подчеркнула проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям Национального исследовательского Томского государственного университета, член жюри конкурса «Сибирь.ПРО» Юлия Эмер.

К участию допускаются работы, размещенные на интернет-сайтах средств массовой информации, открытых медиаплатформах, имеющие уникальный электронный адрес и относящиеся к категории цифровых проектов: лонгриды и мультимедийные форматы, а также подкасты. При подаче заявки участник должен предоставить подробную аннотацию проекта, указать адрес открытого доступа к публикации и обеспечить доступность материалов на протяжении всего периода рассмотрения. Тематика должна соответствовать теме года и заявленным номинациям.

В юбилейном Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» могут принять участие авторы журналистских материалов, опубликованных или вышедших в эфир в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробная информация об условиях участия, перечне номинаций и подача заявок доступны на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото предоставлено организатором ИК МАСС

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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