Конкурс журналистов расширяет горизонты с номинацией «Мультимедиа ПРОект»

Активное развитие цифровых технологий и лавинообразное распространение информации, вызванные кардинальными изменениями в современном обществе, оказали глубокое влияние на все аспекты нашей жизни. Для медиаиндустрии это стало серьезным испытанием: чтобы уверенно удерживать лидирующие позиции в своем журналистском сегменте, необходимо внедрять инновационные подходы, тщательно изучать интересы и потребности аудитории, предлагать высококачественный и оригинальный контент.

В рамках XX Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» впервые представлена номинация «Мультимедиа ПРОект», при поддержке Томского государственного университета, являющегося специальным партнером проекта. Ее создание обусловлено возникновением ярких и независимых медиапроектов на различных онлайн-платформах, которые заслуживают высокой оценки, отмечая глубину и объективность освещения актуальных вопросов, нестандартную форму подачи материала и креативный подход.

— Наша номинация – это пространство для креативности и адаптивности, для умения создавать сложные продукты усилиями сплоченной команды, для демонстрации технических навыков и владения современными инструментами. Я надеюсь, что она найдет отклик у участников конкурса, — подчеркнула проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям Национального исследовательского Томского государственного университета, член жюри конкурса «Сибирь.ПРО» Юлия Эмер.

К участию допускаются работы, размещенные на интернет-сайтах средств массовой информации, открытых медиаплатформах, имеющие уникальный электронный адрес и относящиеся к категории цифровых проектов: лонгриды и мультимедийные форматы, а также подкасты. При подаче заявки участник должен предоставить подробную аннотацию проекта, указать адрес открытого доступа к публикации и обеспечить доступность материалов на протяжении всего периода рассмотрения. Тематика должна соответствовать теме года и заявленным номинациям.

В юбилейном Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» могут принять участие авторы журналистских материалов, опубликованных или вышедших в эфир в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробная информация об условиях участия, перечне номинаций и подача заявок доступны на сайте проекта sibirpro.ru.