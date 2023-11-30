Китайские ученые назвали органы, без которых человек может спокойно обойтись

Об устойчивости человеческого организма заявили учёные из Китая. Они назвали пять органов, без которых люди могут спокойно жить, передает pravda.ru.

Желчный пузырь

Небольшой орган в виде мешочка, который служит резервуаром для желчи — фермента, вырабатываемого печенью и участвующего в пищеварении. Нередки случаи, когда в желчном пузыре образуются камни, состоящие в основном из холестерина. Удалить их можно только хирургическим путем и вместе с органом.

Аппендикс

Ранее игравший роль в усвоении целлюлозы аппендикс в настоящее время преимущественно не принимает участия в процессе пищеварения. Однако он все еще выполняет полезные функции, например, поддерживает кишечную микрофлору и производство иммуноглобулинов.

В случае острого аппендицита, его удаляют хирургическим путем.

Лёгкие

Орган, с помощью которого люди дышат, представляет собой интересный дублированный механизм. Когда, в силу обстоятельств, человек теряет одно лёгкое, то часто продолжает быть активным, несмотря на ограничения. В усвоении кислорода легкие играют ключевую роль, поэтому даже после хирургического вмешательства люди могут адаптироваться к изменениям.

Желудок

Может быть удален из-за онкологии. Однако после операции люди все равно продолжают жить, придерживаясь специальной диеты и употребляя пищу маленькими порциями.

Почки

Отвечают за фильтрацию крови и выработку гормонов. На сегодняшний день трансплантация почки — это стандартная операция в медицине, которая дает возможность людям с почечной недостаточностью продолжать полноценную жизнь. При том, что гемодиализ может поддерживать жизнь в отсутствие почек, пересадка органа все же остается самым распространенным способом лечения.

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