В суд направлено дело о покушении на сбыт более 20 кг наркотиков в Новосибирске

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении одного из участников организованной группы. Он обвиняется в покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

― Обвиняемый, действуя в составе организованной группы, через тайники получил наркотические средства массой более 20 кг с целью передачи другим членам преступной группы, которые должны были сбыть это на территориях Новосибирской области, Красноярского края и Иркутска, ― говорится в сообщении.

Мужчина был задержан с поличным, а наркотики изъяты. В настоящее время уголовное дело по этому фигуранту направлено в суд. Дела на других участников группы находятся в производстве у следователей.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ рассекретила нарколабораторию в Новосибирске.