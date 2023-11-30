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В суд направлено дело о покушении на сбыт более 20 кг наркотиков в Новосибирске

  • 30/11/2023, 12:59
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В суд направлено дело о покушении на сбыт более 20 кг наркотиков в Новосибирске
Обвиняемый через сообщников снабжал запрещенными веществами соседние регионы ― Красноярск и Иркутск.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении одного из участников организованной группы. Он обвиняется в покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

― Обвиняемый, действуя в составе организованной группы, через тайники получил наркотические средства массой более 20 кг с целью передачи другим членам преступной группы, которые должны были сбыть это на территориях Новосибирской области, Красноярского края и Иркутска, ― говорится в сообщении.

Мужчина был задержан с поличным, а наркотики изъяты. В настоящее время уголовное дело по этому фигуранту направлено в суд. Дела на других участников группы находятся в производстве у следователей.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ рассекретила нарколабораторию в Новосибирске.

Фото: Freepik — fabrikasimf

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд сбыт прокуратура наркотики


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