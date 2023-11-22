Ученые назвали напитки, которые способны повышать риск развития деменции

Согласно материалу, опубликованному в BMC (BioMed Central), ученые из Гисенского университета имени Юстуса Либиха (Германия) на основе проведенного исследования выяснили, что напитки, содержащие натуральный сахар, связаны с повышенным риском развития деменции.

При этом отмечается, что в научном исследовании участвовали почти 187 тысяч человек, которые поделились сведениями о своих пищевых привычках и состоянии здоровья.

Однако значительной связи между употреблением жирной пищи и повышенным риском развития деменции обнаружить не удалось. Тем не менее, ученые смогли определить, что этим заболеванием чаще всего страдали любители напитков на основе натурального сахара. Предполагается, что самыми яростными «провокаторами» деменции выступают молочные коктейли и йогурты. В число «безопасных» напитков, как ни странно, попали чай и кофе.

Ранее редакция сообщала, что ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь.