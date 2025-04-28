Китайский автопром адаптировался к сибирским морозам

Зимой 2024-2025 годов владельцы китайских автомобилей значительно реже обращались в сервисные центры или занимались ремонтом, чем в предыдущий холодный период. При этом более половины водителей вообще не столкнулись с проблемами. Об этом рассказали в пресс-службе Авто.ру после второго масштабного исследования эксплуатации автомобилей китайских марок в зимний период на территории России.

— Лидерами китайского автопрома стали Haval, Chery и Geely. В этом году больше трети владельцев (35%) машин не старше трёх лет ответили, что ни разу не занимались ремонтом, это на 15% больше, чем год назад. Число водителей, которые столкнулись с пятью и более поломками, за зиму 2024–2025 года сократилось с 3,5 до 1 процента, — уточнили в пресс-службе.

Значительно уменьшились и расходы автовладельцев на ремонт своих железных коней. Так, год назад только четверти водителей устранение поломок обошлось менее чем в 20 тысяч рублей. Этой зимой таких «счастливчиков» оказалось уже 35%. От 20 до 50 тысяч на ремонт потратило 39% опрошенных, что на три процента меньше, чем годом ранее. Еще у 15% участников опроса на это ушло от 50 до 80 тысяч рублей, что на 8% меньше, чем годом ранее.

Чаще всего новосибирцы обращались в автосервисы из-за проблем с запуском двигателя при сильных морозах. В этом году с этой «бедой» столкнулось 14,6% автовладельцев (в прошлом году 18%). Реже встречались неисправности в работе коробки передач (8,3% против 11% годом ранее) и тормозной системы (9,7% против 11%).

Таким образом по итогам этой зимы полностью довольны китайскими авто остались 51% респондентов (31% в прошлом году). При этом автовладельцев, полностью недовольных своей машиной, практически не осталось.

Интересно, что 39% опрошенных уверены, что владельцы китайских авто не старше 4-х лет сталкиваются с неисправностями не чаще, чем обладатели иномарок из других стран. Таких ответов стало на 10% больше, чем годом ранее.

Отмечая положительные качества китайских авто, владельцы Haval Jolion выделяют качественные материалы отделки салона, работу обогрева кресел и руля, а также стойкость кузова к коррозии. Из недостатков отмечают, что в большинстве комплектаций отсутствуют передние датчики парковки и заметна задержка отклика двигателя на нажатие педали газа в спорт-режиме.

Chery Tiggo 7 Pro Max нравится своим владельцам большим количеством электронных систем, эффективностью климатической установки и экономичностью двигателя. Но они отмечают трудности с удержанием курса на высокой скорости и жесткость подвески, а также сбои в работе противобуксовочной системы.

Владельцы Geely Monjaro довольны эффективностью зимнего и внедорожного режима движения, работой ассистентов безопасности и хорошей управляемостью в зимних условиях. Но они часто сталкиваются с трудностями при закрывании дверей в сильный мороз.

LiXiang L9 впечатляют новосибирцев своей динамикой и внутренним убранством, но портит общее впечатление проблемы русификации интерфейса, неисправности пневмоподвески и слабая защита кузова от коррозии.

Ранее редакция сообщала о том, что владельцам китайских машин придется увеличить расходы на ремонт.