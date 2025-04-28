В вузах Новосибирска стоимость обучения перевалила за 450 тысяч рублей в год

В мае в Новосибирской области стартуют выпускные экзамены, по результатам которых одиннадцатиклассники будут поступать в вузы. Редакция Infopro54 с помощью сервиса vuzopedia, оценила самые дорогие платные программы обучения в вузах Новосибирска. Напомним, платно в основном идут учиться те выпускники, кто не добрал баллов для поступления на бюджетные места. Впрочем, в некоторых вузах количество бюджетных мест по программам очень сильно ограничено, и если студент нацелен на получение конкретной специальности, то ему также приходится поступать платно.

Самые дорогие программы вузов Новосибирска

На первом месте, как и в прошлом году, ― НГУЭУ. За обучение по программе «Правовое сопровождение международного бизнеса на азиатских рынках (совместно с МГИМО)» в вузе нужно будет заплатить от 450 тысяч рублей. За год стоимость обучения по программе подорожала на 60 тысяч рублей. За программу «Высокотехнологичный бизнес с Китаем (со стажировкой в Китае)» — от 250 тысяч.

На втором месте ― традиционно НГМУ «Стоматология» (от 373 тысяч рублей), «Лечебное дело» (от 350 тысяч), «Педиатрия» (312 тысяч). Пока, по данным сервиса, цены остались на уровне 2024 года.

На третьем месте ― Сибирский государственный университет водного транспорта. Для обучения по программе «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» здесь придется выложить 328 тысяч рублей в год.

В Новосибирской государственной консерватории им. М.И.Глинки на всех программах в прошлом году обучение стоило 278 тысяч рублей. В этом, как уточнили редакции Infopro54 в приемной комиссии, — 300 тысяч в год или 30 тысяч рублей в месяц.

В Новосибирском технологическом институте (филиал РГУ им. Косыгина) по программам «Дизайн» и «Промышленный дизайн» обучение стоит от 290 тысяч рублей в год.

НГПУ по программе «Дизайн» — 288 тысяч рублей, «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» — 240 тысяч.

В Новосибирском государственном архитектурно-строительном университет (Сибстрин) за обучение по программе «Дизайн» придется заплатить 276 тысяч.

В НГТУ самый дорогой факультет «Кинооператорство» — от 275 тысяч рублей. По большому количеству программ год обучения стоит от 200,7 тысяч рублей: «Авиастроение», «Баллистика и гидроаэродинамика», «Боеприпасы и взрыватели», «Наноинженерия», «Нанотехнологии и микросистемная техника», «Техническая физика», «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».

В НГУ в топ-3 самых дорогих специальностей пока входят «Менеджмент» (от 240 тысяч рублей), «Социология», «Экономика» и «Бизнес-информатика» (от 235 тысяч).

Самые доступные программы вузов Новосибирска

Кроме того, редакция Infopro54 отметила самые бюджетные варианты платного обучения в вузах Новосибирска.

Самый доступный вариант получения высшего образования предлагает Новосибирский государственный аграрный университет. За обучение на факультетах «Агрономия», «Зоотехния» и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» нужно заплатить от 35 тысяч рублей в год. В целом в вузе самое дорогое обучение стартует от 53 тысяч рублей.

В Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете (Сибстрин) самый бюджетный вариант платного обучения — «Социология» (45 тысяч).

В СГУПСе платник может поступить на довольно большое количество программ, заплатив за это от 51 тысячи рублей. Например, «Наземные транспортно-технологические средства», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», «Технология транспортных процессов», «Эксплуатация железных дорог» и т.д.

Также много программ, где обучение стартует от 51 тысячи рублей в год в Сибирском государственном университете водного транспорта: «Водные пути, порты и гидротехнические сооружения», «Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта», «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и т.д.

Напомним, в 2024 году вузы Новосибирска поступили почти 20 тысяч человек. В том числе платно — 7335. Из них почти 8,8 тысячи — жители других регионов России, около 2000 иностранцев.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах России сократят платный набор на не нужные экономике специальности.