Собственник колеса обозрения открывает на набережной Новосибирска кафе

Роман Казак, инициатор появления на Михайловской набережной современного колеса обозрения, открыл с правой стороны коммунального моста (Напротив «Инских холмов». — Ред.) крафтовое кафе — Kazak paradigm. По информации Infopro54, объем инвестиций в проект составил 40 млн рублей.

Как стало известно редакции Infopro54, старт проекта намечен на майские праздники. Роман Казак отметил, что при создании точки общепита ставка была сделана на быструю подачу заказа. В концепции также заложено караоке и живое выступление музыкальных групп.

Стоит отметить, что локация около метро «Речной вокзал» достаточно богата на учреждения общепита. По данным 2ГИС, на Михайловской набережной находятся такие точки общепита, как «Ника», «Русские блины», «Еда&Напитки». Непосредственно в цоколе здания колеса обозрения расположены «Жар Жор Жир» и Buffet. В здании торгового комплекса «Река» — Rostic`s, Brooklyn, Green House, «Дядя Вано» и т.д.

Напомним, новое колесо обозрения появилось на набережной Новосибирска в 2019 году. В его строительство инвесторы — ООО «Круг» — вложили 200 млн рублей. По данным сервиса Контур Фокус, собственниками компании (по 50%) являются Роман Казак и Андрей Бекарев, учредитель ООО «СФМ».

Роман Казак — индивидуальный предприниматель. Реализовал проект парка аттракционов «Метро» в г. Сочи. В 2015 построил колесо обозрения на Ключ-Камышенском плато. В 2021 году запустил мобильное колесо на парковке магазина «Лента» на Гусинобродском шоссе. В 2022 оно работало у ТЦ «Континент» в Ленинском районе. В 2023 году на берегу Обского водохранилища на пляже «Звезда».

Ранее редакция сообщала о том, что на реке Обь в Новосибирске будут строить причалы.