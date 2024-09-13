Китайский путешественник Ху Ян пропал в Новосибирске

В Новосибирске пропал путешественник из Китая Ху Ян. В России парень находится с июля. Он уже успел побывать в Москве и Санкт-Петербурге. В сибирскую столицу иностранец прибыл 2 сентября.

Как сообщил Mash Siberia знакомый Ху Яна, китайский гость поселился в квартире на улице Петухова в Кировском районе города. В местном магазине его видели 5 сентября. Последний раз на связь с родителями парень выходил 6-го числа.

По словам знакомого, китаец путешествовал в одиночестве и 27-го сентября собирался вернуться домой.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели МЧС ищут туриста из Новосибирска, который пропал в горах Алтая. Перед исчезновением мужчина сообщил специалистам, что идет по маршруту, осложненному обильным снеготаянием на леднике.