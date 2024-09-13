Рекламодателям

Китайский путешественник Ху Ян пропал в Новосибирске

  • 13/09/2024, 12:37
Автор: Ольга Кирсанова
Китайский путешественник Ху Ян пропал в Новосибирске
Последний раз его видели в магазине в Кировском районе города.

В Новосибирске пропал путешественник из Китая Ху Ян. В России парень находится с июля. Он уже успел побывать в Москве и Санкт-Петербурге. В сибирскую столицу иностранец прибыл 2 сентября.

Как сообщил Mash Siberia знакомый Ху Яна, китайский гость поселился в квартире на улице Петухова в Кировском районе города. В местном магазине его видели 5 сентября. Последний раз на связь с родителями парень выходил 6-го числа.

По словам знакомого, китаец путешествовал в одиночестве и 27-го сентября собирался вернуться домой.

 Ранее редакция сообщала о том, что спасатели МЧС ищут туриста из Новосибирска, который пропал в горах Алтая. Перед исчезновением мужчина сообщил специалистам, что идет по маршруту, осложненному обильным снеготаянием на леднике.

Источник фото: Телеграм-канал Mash Siberia

309

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : путешественник пропал иностранец Кировский район


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Одна из ключевых причин — цифровизация процесса взыскания.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
ВК «Локомотив-Новосибирск» победил в первом матче чемпионата России
13/09/24 15:30
Спорт
Пенсионер скончался в автомобиле скорой помощи после ДТП в Новосибирске
13/09/24 15:00
Происшествия
Новосибирская компания «Имбиан Лаб» вложила 210 млн рублей в производство медизделий в Краснодаре
13/09/24 14:30
Бизнес Медицина
На площади Ленина в выходные пройдет Сибирский фестиваль бега
13/09/24 14:15
Общество
У мигранта отобрали парикмахерское кресло в аэропорту Новосибирска
13/09/24 13:30
Право&Порядок
Сотрудники ГБР помогли мужчине скрыться от преследования в Новосибирске
13/09/24 13:00
Общество
С экс-подрядчиком станции метро «Спортивная» расторгли еще один контракт
13/09/24 12:50
Бизнес Власть
Китайский путешественник Ху Ян пропал в Новосибирске
13/09/24 12:37
Общество
В Новосибирске предпринимателям расскажут о найме и удержании персонала как важнейшей задаче сегодня
13/09/24 12:03
ПроБизнес
Мигрантов оштрафовали на 400 тысяч за тяжелые фуры на новосибирских дорогах
13/09/24 11:53
Право&Порядок Транспорт
Новосибирцы предпочитают копить, а не тратить
13/09/24 11:32
Финансы
Военкор Александр Коц похвалил памятник героям СВО в Новосибирске
13/09/24 11:30
Общество
Левобережный мусорный полигон в Новосибирске возобновил работу
13/09/24 11:15
Власть Город Общество
Пора копать картошку: предстоящая суббота станет самой теплой в бабьем лете для жителей Новосибирска
13/09/24 11:00
Общество
Временные ограничения вводятся на нескольких участках улиц Новосибирска
13/09/24 10:30
Общество
Водителей Новосибирска предупредили об опасностях на осенних дорогах
13/09/24 10:00
Общество
Ольга Потапова возглавила департамент по соцполитике мэрии Новосибирска
13/09/24 9:45
Власть Отставки и назначения
260 млн рублей просрочки по зарплате погасили предприятия в Новосибирске
13/09/24 9:30
Бизнес Право&Порядок
О росте цен на газ для сушки зерна заявили новосибирские аграрии
13/09/24 8:58
Агропром Бизнес Власть
В мэрии Новосибирска назвали дату начала отопительного сезона
12/09/24 19:58
Власть Общество
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
В «Россети Новосибирск» подвели промежуточные итоги подготовки к зиме
12/09/24 13:06
Дмитрий Солнцев: Сбер профинансировал образование сибиряков на миллиард рублей в 2024 году
12/09/24 10:45
Банки отобрали первые проекты Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
12/09/24 9:00
Сбер: новосибирцы стали на 16% чаще использовать аккредитивы при заключении сделок
9/09/24 17:05
«Россети» направят более 6,6 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса Новосибирской области в 2024 году
9/09/24 14:54
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером международного турнира по вольной борьбе
9/09/24 10:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска