В горах Алтая спасатели ищут туриста из Новосибирска

В Республике Алтай спасатели МЧС ищут туриста из Новосибирска, который отправился в горы.

По данным МЧС, 17 августа мужчина сообщил спасателям, что идёт по маршруту, осложнённому обильным снеготаянием на леднике. Он не зарегистрировал свой маршрут заранее, поэтому спасатели не знали о его планах.

С 20 августа спасатели ищут туриста в том районе, где он предположительно находится. Он не вышел на связь в назначенное время, поэтому его поиски продолжаются. Специалисты напоминают, что любой планируемый туристский маршрут с повышенным риском для жизни и здоровья необходимо регистрировать.

– Не подвергайте свою жизнь опасности – обязательно регистрируйте свой маршрут, трезво оценивайте погодные условия и сообщайте о возникновении проблем экстренным службам, – отмечается в ведомстве.

По информации, полученной от оперативных служб, в этом году на Алтае произошло 13 несчастных случаев в горах. Два человека погибли, шесть получили травмы, а девять были спасены. Среди пострадавших были и жители Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что пропавшая женщина-грибник сама вышла к спасателям в Новосибирской области.