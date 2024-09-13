С экс-подрядчиком станции метро «Спортивная» расторгли еще один контракт

Территориальное управление автодорог Новосибирской области (ТУАД) в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО «СпецТрансСтроя» на строительство автомобильной дороги «Барышево — Орловка – Кольцово». Об этом сообщила пресс-служба управления.

Ранее за срыв этого контракта главу «СпецТрансСтроя» оштрафовали на 1,2 млн рублей. Кроме того, УФАС по Новосибирской области, после обращения ТУАД, включил информацию о «СпецТрансСтрое» в реестр недобросовестных поставщиков.

Сейчас управление ищет нового подрядчика для завершения объекта.

— Новому подрядчику предстоит закончить устройство асфальтобетонного покрытия на примыкании и основном ходе, закончить работы по устройству тротуаров, рекультивации земель, нанести разметку. Предстоит также выполнить ряд восстановительных работ в подмостовой части, — уточнили в пресс-службе ТУАД.

Напомним, контракт на строительство дороги ООО «СпецТрансСтрой» и Территориальное управление автомобильных дорог заключили в сентябре 2021 года. Протяженность участка 995,79 м, в т.ч. эстакада — 156.97 м. В мае 2023 года ТУАД сообщал, что обход Кольцово готов на 95%. До августа 2024 года подрядчиком не были выполнены работы в полном объеме, а также не переделаны некачественно выполненные работы.

Ранее с компанией «СпецТрансСтрой» расторгли контракт по капремонту Октябрьского моста, станции метро «Спортивная» и ремонта дороги в Новосибирской области. Кроме того, компания сорвала сроки ввода трех объектов по программе «Чистая вода».