Китайский врач впервые дистанционно прооперировал сибиряка, находясь за 4000 км

В 2023 году заместитель генерального директора НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Александр Романов провёл операцию на шанхайском пациенте, находясь в Новосибирске, на расстоянии 4000 километров.

В марте 2025 года его коллега, доктор Ци Цзинь, который помогал в той операции с китайской стороны, выполнил радиочастотную аблацию очагов аритмии у россиянина, который лежал на операционном столе в Новосибирске.

— Метод, позволяющий объединять усилия врачей разных стран «в прямом эфире», связан с применением роботизированной системы магнитной навигации «Стереотаксис». Обе клиники обладают одинаковыми комплексами для ее проведения. В России эта технология доступна только в Центре Мешалкина, а в Китае не менее 8 подобных систем, — говорится в сообщении НМИЦ им. Мешалкина.

Врачи с обеих сторон хирургического «моста» находились в постоянном визуальном и голосовом контакте, общаясь по-английски.

Первый этап операции — введение катетеров в полость левого предсердия пациента — был выполнен врачами Центра Мешалкина. Затем они передали управление китайскому специалисту для картирования сердца, но были готовы перехватить контроль в любой момент, что полностью исключало риск для пациента.

За ходом процедуры наблюдали более 100 специалистов-аритмологов со всей страны. Операция прошла успешно.

56-летнему мужчине удалось полностью избавиться от фибрилляции предсердий, которая беспокоила его с 2012 года и в течение последнего года не поддавалась медикаментозной коррекции.

Ранее редакция сообщала о том, что пациента с гигантской опухолью спасли в Новосибирске. Операция шла восемь часов.