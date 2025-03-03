Пациента с гигантской опухолью спасли в Новосибирске

В Новосибирском центре имени Мешалкина спасли жизнь 68-летнему пенсионеру из Кемеровской области, от которого отказались в других больницах. К врачам его привели многочисленные неприятные симптомы: потеря обоняния, ухудшение памяти и зрения, а также неспособность контролировать некоторые свои действия. У пожилого человека ослабла самокритика, и он постоянно пребывал в приподнятом настроении. В результате обследования выяснилось, что причиной этого является гигантская опухоль.

— Менингиома диаметром 8,5 см располагалась в области передней черепной ямки и сильно сдавливала обе лобные доли. Такие большие размеры менингиом в настоящее время встречаются крайне редко. Сама опухоль относилась к разряду наиболее сложных в нейрохирургии, — рассказал врач-нейрохирург Центра Мешалкина Сергей Чернов.

Поверхность опухоли и частично её капсула были пронизаны крупными магистральными артериями головного мозга, а также обоими зрительными нервами. Повреждение любой из них или нервов могло привести к инсульту, кровотечению и слепоте.

Операция продолжалась 8 часов. Нейрохирургу Сергею Чернову удалось полностью удалить опухоль. К счастью, образование оказалось доброкачественным.

— Этот тип опухоли растет медленно, в течение многих лет, и сейчас риск ее возвращения невелик, — говорит нейрохирург.

После операции у пожилого пациента улучшилось критическое мышление, восстановились когнитивные функции. Даже зрение улучшилось: он снова может читать и уже интересуется, можно ли ему водить машину.

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