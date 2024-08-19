«Мачо самоутвердился»: экс-тренер детского футбольного клуба избил свою сестру из-за квартиры в Новосибирске

Бывший детский тренер по футболу избил свою сестру в подъезде дома №19 на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе Новосибирска. Конфликт между родственниками вспыхнул вечером 17 августа, причиной стала квартира, в которой прописаны оба оппонента.
Избиение женщины попало на видеокамеры, установленные в подъезде.
Подписчики в соцсетях осудили агрессора и узнали в нем тренера детского футбольного клуба «Центр» в Кольцово Олега Л.
— Это бывший тренер моего сына по футболу. Ужас! Я в шоке, конечно.
— Кошмар… Еще и детей учил. Ему лечиться надо.
— Получается, бьет детей и женщин.
— Хорошо, что уже бывший!
— Надеюсь, она сняла побои и обратилась в полицию
— Мачо самоутвердился!
— Я его знаю…. Он в Кольцово в детских садах ведет футбольную секцию. Резонанс общественный, справедливость восторжествует
— Надеюсь с детьми он больше никогда работать не будет.
На публикацию отреагировали в ФК «Центр», в котором ранее работал «боец без правил». В футбольном клубе пояснили, что Олег Л. был уволен из организации весной этого года после скандала и внутренней проверки.
— В мае месяце он ушел из нашего проекта, после служебной внутренней проверки, где выяснилось, что он ударил ребенка.
К сожалению форма тренерская у него осталась и как оказалась продолжает носиться. Наш проект всячески против любого рода насилия. Мы дорожим репутацией нашего проекта и готовы в случае необходимости помощь защититься девушке, — пояснили в ФК.
В «Центре» также добавили, что спортивную форму клуба не удалось забрать у бывшего сотрудника потому, что тот «оборвал все возможные контакты и никак не выходил на связь».
За драчуна в соцсетях вступилась его супруга, заявив, что «конфликт выдернут из контекста». Женщина рассказала, что сестра мужа ворвалась в комнату их сына, который засыпал, и устроила скандал.
— Она подходит и бросается драться на меня, после чего происходит драка, и она берет бокал и разбивает мне его о голову. Забегает муж и начинает ее отталкивать, просит выйти. Она же кидает все, что попадается ей в руки в меня. Я, не выдерживая, ударила ее чайником два раза. После этого она вышла в коридор и продолжала оскорбления, заливая моего мужа(своего родного брата) Поле чего она кинула торшер в сторону, где лежал наш маленький сын. После этого муж уже на эмоциях попросил ее выйти, но она продолжала безжалостно разбивать все, осколки летели и в ребенка. И когда она снова кинулась драться на меня, муж, к сожалению, не сдержался и ударил ее, — рассказала свою версию случившегося Ирина Л.
Прибывший на вызов в многоэтажку экипаж ППС разнял и успокоил участников потасовки.
В ГУ МВД региона информацию Infopro54 о произошедшем подтвердили.
— Сообщение зарегистрировано, проводится проверка, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее редакция сообщала о скандале с участием старшего тренера спортивного клуба «Зодиак». Участники и зрители соревнований стали свидетелями крайне неприятного инцидента между наставником и молодыми спортсменами. Взрослый мужчина прямо во время спарринга начал унижать и выгонять с ковра 18-летнего Григория Ш. После потока нецензурных слов в ход пошли кулаки. Тренер, не сдержавшись, ударил по голове борца. Останавливать агрессора пришлось его коллегам.
Источник фото и видео: группа «АСТ-54» в ВКонтакте
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