«Мачо самоутвердился»: экс-тренер детского футбольного клуба избил свою сестру из-за квартиры в Новосибирске

Бывший детский тренер по футболу избил свою сестру в подъезде дома №19 на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе Новосибирска. Конфликт между родственниками вспыхнул вечером 17 августа, причиной стала квартира, в которой прописаны оба оппонента.

Избиение женщины попало на видеокамеры, установленные в подъезде.

Подписчики в соцсетях осудили агрессора и узнали в нем тренера детского футбольного клуба «Центр» в Кольцово Олега Л.

— Это бывший тренер моего сына по футболу. Ужас! Я в шоке, конечно. — Кошмар… Еще и детей учил. Ему лечиться надо. — Получается, бьет детей и женщин. — Хорошо, что уже бывший! — Надеюсь, она сняла побои и обратилась в полицию — Мачо самоутвердился! — Я его знаю…. Он в Кольцово в детских садах ведет футбольную секцию. Резонанс общественный, справедливость восторжествует — Надеюсь с детьми он больше никогда работать не будет.

На публикацию отреагировали в ФК «Центр», в котором ранее работал «боец без правил». В футбольном клубе пояснили, что Олег Л. был уволен из организации весной этого года после скандала и внутренней проверки.

— В мае месяце он ушел из нашего проекта, после служебной внутренней проверки, где выяснилось, что он ударил ребенка.

К сожалению форма тренерская у него осталась и как оказалась продолжает носиться. Наш проект всячески против любого рода насилия. Мы дорожим репутацией нашего проекта и готовы в случае необходимости помощь защититься девушке, — пояснили в ФК.

В «Центре» также добавили, что спортивную форму клуба не удалось забрать у бывшего сотрудника потому, что тот «оборвал все возможные контакты и никак не выходил на связь».

За драчуна в соцсетях вступилась его супруга, заявив, что «конфликт выдернут из контекста». Женщина рассказала, что сестра мужа ворвалась в комнату их сына, который засыпал, и устроила скандал.

— Она подходит и бросается драться на меня, после чего происходит драка, и она берет бокал и разбивает мне его о голову. Забегает муж и начинает ее отталкивать, просит выйти. Она же кидает все, что попадается ей в руки в меня. Я, не выдерживая, ударила ее чайником два раза. После этого она вышла в коридор и продолжала оскорбления, заливая моего мужа(своего родного брата) Поле чего она кинула торшер в сторону, где лежал наш маленький сын. После этого муж уже на эмоциях попросил ее выйти, но она продолжала безжалостно разбивать все, осколки летели и в ребенка. И когда она снова кинулась драться на меня, муж, к сожалению, не сдержался и ударил ее, — рассказала свою версию случившегося Ирина Л.

Прибывший на вызов в многоэтажку экипаж ППС разнял и успокоил участников потасовки.

В ГУ МВД региона информацию Infopro54 о произошедшем подтвердили.

— Сообщение зарегистрировано, проводится проверка, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее редакция сообщала о скандале с участием старшего тренера спортивного клуба «Зодиак». Участники и зрители соревнований стали свидетелями крайне неприятного инцидента между наставником и молодыми спортсменами. Взрослый мужчина прямо во время спарринга начал унижать и выгонять с ковра 18-летнего Григория Ш. После потока нецензурных слов в ход пошли кулаки. Тренер, не сдержавшись, ударил по голове борца. Останавливать агрессора пришлось его коллегам.