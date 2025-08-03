Китайская компания планирует построить склад автозапчастей в Новосибирске

Компания «Алидао» (структура китайской «Циндао Гохэтун») планирует построить в Новосибирске склад под автомобильные комплектующие и аксессуары для внедорожников BAW и BAIC, пишет «Коммерсант». Предполагается, что площадь будущего склада составит более 1 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект оцениваются в 200 млн рублей.

Также компания прорабатывает возможность открытия автосалонов и сервисных центров для обслуживания машин этих брендов в каждом из регионов Сибирского федерального округа.

Стоит отметить, что в марте 2025 года министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников говорил о том, что одним из первых иностранных резидентов особой экономической зоны Новосибирска может стать китайская логистическая компания. О какой компании идет речь, в правительстве не уточняли.

— Мы ведем переговоры с китайской компанией о создании логистического комплекса по запчастям на китайские автомобили и спецтехнику, — отмечал тогда чиновник.

Позже, в июне 2-25 года, на открытии первого в Новосибирске автосалона Alidao заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова сообщила о планах производителя BAW создать совместное сборочное производство.

В Новосибирске китайские марки удерживают лидирующие позиции. В 2024 году в регионе зарегистрировали более 10 тысяч новых автомобилей CHERY, HAVAL и Great Wall.

В целом по России, доля китайских автомобилей в России в 2025 году составляет 54,5%. Они остаются самыми доступными и популярными. Такие данные приводит «Автостат».

Согласно сервису 2ГИС, в Новосибирске расположено порядка 50 различных автосалонов, где продаются китайские машины.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Алидао» зарегистрировано 9 июля 2024 года в Новосибирске. Основным видом деятельности компании является торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Уставной капитал — 1 млн руб. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО являются китайская «Шаньдун хунцзя аутомобайл Сэпплай Чейн компани лимитед» (85%) и Ван Цзинбин (15%).Генеральный директор — Ван Цзинбин. На конец 2024 года выручка компании составила 146 тысяч рублей. Чистый убыток — 4,1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в России проведен тест популярных китайских кроссоверов.