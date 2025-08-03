Новосибирская область инвестирует в развитие Технопарка почти 1,5 млрд рублей

Правительство Новосибирской области предоставит АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» (АО «Академпарк») бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры научно-технологического парка Новосибирского Академгородка. Речь идет о здании «Центров коллективного пользования» технологического парка (блок «Б»), реконструкции подстанции «Академическая» мощностью 49 МВт и монтаже сетей электроснабжения на объектах Технопарка. Соответствующие постановления подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Средства будут выделяться поэтапно, в течение трех лет, путем приобретения акций АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» в собственность региона.

До 25.08.2025 регион приобретет акции на сумму 637 339,0 тыс. рублей (в том числе 607,3 млн — на здание ЦКП, 10 млн рублей — на подстанцию «Академическая» и 20 млн рублей — на электрические сети);

До 20.07.2026 — на сумму 645,8 млн рублей. 620 млн рублей будет инвестировано на строительство ЦКП, 25,8 млн рублей — на электрические сети;

До 20.07.2027 — на сумму 200 млн рублей (180 млн рублей — на ЦКП и 20 млн рублей — на электрически сети)

Общий объем дополнительных инвестиций составит 1,457 млрд рублей.

Напомним, в рамках развития технопарка Академгородка на I этапе предполагается возвести 13-этажное здание «Центров коллективного пользования» общей площадью 16 887 кв. метров в квартале улиц Николаева, Инженерная, Академика Будкера. Ранее на этой площадке планировалось строительство завода OCSiAl. Стоимость проекта — порядка 2,5 миллиарда рублей. Этот проект гендиректор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод презентовал на инвестсовете области еще в 2021 году.

Ранее редакция сообщала, Новосибирская область вошла в десятку лидеров по числу изобретений.