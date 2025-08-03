Пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском, обвинили в нарушениях

Следствие обвиняет командира экипажа самолёта Airbus А320 «Уральских авиалиний» в нарушениях правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, которые привели к аварийной посадке судна в поле в Убинском районе Новосибирской области. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил руководитель Восточного управления СК РФ на транспорте Алексей Александров.

— Установлено, что утром 12 сентября 2023 года воздушное судно Airbus A320-214, принадлежащее ОАО АК «Уральские авиалинии» со 161 пассажиром и 6 членами экипажа на борту из-за неосторожных действий командира воздушного судна и допущенных им нарушений правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, совершило аварийную посадку в поле в районе села Убинское Убинского района Новосибирской области, в следствие чего самолет получил значительные повреждения. К счастью, погибших не было, — отметил он.

Алексей Александров добавил, что первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления продолжает расследование уголовного дела по факту аварийной посадки самолета. Проведен комплекс судебных экспертиз.

Напомним, авиаинцидент произошел 12 сентября 2023 года. Борт «Уральских авиалиний» следовал по маршруту «Сочи — Омск». Экипаж авиалайнера принял решение лететь в Новосибирск из-за отказа гидросистемы, но топлива не хватило. Самолет выполнил аварийную посадку в поле на территории Новосибирской области. К счастью, 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка (в том числе двое младенцев), остались живы. Аэробус находился в поле до весны 2025 года.

Отметим, что сразу после аварийной посадки авиакомпания «Уральские авиалинии» назвала экипаж героями и отметила их профессионализм. Однако чуть позже эксперты, прослушавшие записи переговоров двух пилотов, пришли к выводу, что экипаж поторопился уходить на запасной аэродром и в целом решение об отмене посадки в Омске было принято необоснованно. В декабре 2023 года стало известно, что пилотов, посадивших самолет, попросили уволиться.

Ранее редакция сообщала, что самолёт с пассажирами на борту разбился в Амурской области.