В России проведен тест популярных китайских кроссоверов

Эксперты представили результаты исследования популярных китайских кроссоверов. В выборке участвовали 10 моделей, официально представленных в РФ: Haval F7 и H7, Chery Tiggo 7L, GAC GS4, Jetta VS7, Geely Atlas, Bestune T90, Soueast S07, Changan CS75Plus и Knewstar 001, сообщает журнал Авто.ру.

Комплексная оценка каждого участника осуществлялась по всем самым важным для выбора критериям: интерьер (от диапазона регулировок водительского кресла и расположения органов управления до вместимости багажника и его эргономики), медиасистемы и цифровые технологии, зимняя подготовка (наличие подогревов сидений, руля и стекол, возможности дистанционного запуска), антикоррозийная защита, динамические характеристики (динамика разгона, эффективность торможения, плавность хода, шумоизоляция), геометрическая проходимость (измерение реального клиренса, оценка защиты днища).

По итогам теста лидерами стали Geely Atlas и Haval H7. Они набрали равное количество баллов при разных подходах к созданию оптимального кроссовера. Один сделал ставку на современные технологии и динамику, второй — на практичность и всесезонность.

Следом за ними развернулась не менее острая борьба. Между Chery Tiggo 7L и Haval F7. Тесты показали, что они являются совершенно равными соперниками и тоже заслуживают «ничью».

Аутсайдерами рейтинга стали Jetta VS7 и GAC GS4.

Ранее редакция сообщала, что у китайских авто в России заканчивается дилерская гарантия.