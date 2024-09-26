Вакцину против гриппа H5N8 разработали в центре «Вектор»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» представил на форуме OpenBio 26 сентября инновационную разработку — вакцину против гриппа H5N8.

Как сообщил заведующий отделом биоинженерии «Вектора» Александр Ильичёв, в следующем году начнутся доклинические испытания этой вакцины, которая будет отличаться оригинальным способом введения.

— Для введения мРНК-вакцин рассматривается метод струйной инжекции. Струйная инжекция — это, можно сказать, выстрел из пистолета, только в роли пули выступает жидкость с вакциной на основе мРНК. Она способна пробить кожу и, при достаточной мощности, достичь мышц, — объяснил Ильичёв, добавив, что в настоящее время используется китайский прибор для проведения процедуры.

H5N8 представляет собой подтип вируса гриппа A, известный как птичий грипп. Он представляет серьезную угрозу для диких и домашних птиц, вызывая смертельные заболевания. В конце 2020 года в России были зафиксированы первые случаи заражения птичьим гриппом H5N8 среди людей. Инфицированные оказались сотрудниками птицефабрики. В феврале 2021 года Роспотребнадзор, проведя необходимые исследования, официально подтвердил, что вирус птичьего гриппа H5N8 смог преодолеть барьер между животными и людьми.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые из центра «Вектор» разработали новую вакцину от гриппа.