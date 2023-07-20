Клиенты Сбера заключили первую в Сибири сделку с использованием сервиса «Госключ»

Благодаря новым технологиям семья из Крайнего Севера дистанционно через «Домклик», без посещения офисов банка и Росреестра, приобрела квартиру в новосибирской новостройке.

«Госключ» — бесплатное приложение для формирования электронной подписи и подписания юридических документов. Для его оформления достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, загранпаспорт нового образца на десять лет и смартфон с NFC-модулем.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: