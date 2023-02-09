Динамичный, научный, комфортный — так туристы оценивают Новосибирск

— В этом году мы провели исследование в месте с ЦУР Новосибирской области и сравнили данные, что отвечали жители региона и туристы, приезжающие в область. Мягко говоря, мы были удивлены, так как в топ-ассоциаций жителей на третье и четвертое место попали отсутствие дорог, пыль и грязь. Туристы говорят, что Новосибирск — красивый город, упоминают зоопарк, снег и мороз. По данным опроса Ростуризма, самые упоминаемые ассоциации туристов, связанные с регионом: динамичный, научный и комфортный, — сообщила в ходе подведения итогов работы Министерства экономического развития Новосибирской области замминистра Анна Павлова.

При этом опрос, проведенный ЦУР, позволил выяснить, что 22% внутреннего населения области честно признались, что ничего не знают о достопримечательностях региона. Устранение этого пробела, по словам Павловой, — одна из задач министерства в 2023 году.

По оперативным данным, за 12 месяцев 2022 года Новосибирскую область посетили 994 тысячи гостей. Впрочем, Анна Павлова отметила, что после уточнения цифры могут скорректироваться. Так, по оперативным данным в 2021 году регион посетили 911,7 тысячи человек, а после сведения всех данных цифра выросла до 1 млн 78 тысяч. Объем платных туристических услуг за год вырос почти вдвое — до 17 млрд рублей. Этот прирост, по данным Минэкономразвития, обеспечила не только инфляция, но и активная работа гостиниц, санаториев и туроператоров.

— Для нас самих это было шоком. По объему платных туристских услуг наша область четвертый год занимает первое место в Сибири и восьмое место в РФ. По количеству размещенных туристов — также первое место в Сибири и пятнадцатое в России, — пояснила Павлова.

Эксперты ведомства также проанализировали специфику турпотока региона на основе Big Data (данных Сбераналитики). Согласно информации, полученной на основе совершенных транзакций, Новосибирск за 11 месяцев 2022 года посетили около 2 млн человек (в 2021 — 2,1 млн человек). В топ-5 приезжающих регионов вошли Кемеровская область, Алтайский край, Томская, Омская области и Красноярский край.

С помощью маркетинговых исследований также был сформирован портрет туриста Новосибирской области. Средний возраст гостей составляет 40 лет, 53% из них женщины и 47% — мужчины, 71% приезжих состоят в браке, средний доход составляет 70 тысяч рублей.

— Исследование показало, что женщины, как правило, приезжают в Новосибирск летом с культурными целями, на более короткий срок и предпочитают проживать в более дорогих отелях. Мужчины отдают предпочтение деловому туризму, чаще всего путешествуют осенью и выбирают отели 2-3 звезды, — констатировала Анна Павлова.

Ранее редакция сообщала, что статус «Новогодняя столица России» повлиял на интерес туристов к Новосибирску.