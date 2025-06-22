Клининг на конечных остановках трамваев в Новосибирске оценили в 129 млн рублей

Муниципальное казённое предприятие города Новосибирска «Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ») объявил тендер на оказание услуг по уборке служебных, производственных помещений, а также мойке подвижного состава на территории города Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Договор планируется заключить до 31 августа 2026 года.

Согласно тендерной документации, в перечень работ входит: сбор случайного мусора, очистку урн, вынос мусора на расстояние не более 500 метров, мытье полов производственных и служебных помещений, лестничных клеток, санузлов, душевых, очистка мест прохода сотрудников и граждан на территориях в границах инфраструктуры предприятия от снега и наледи до твердого основания, посыпание скользких участков песком, антигололедным реагентом, наружную мойку и уборку салонов подвижного состава и спецтранспорта подвоза бригад, скашивание травы и обрезку кустов на территориях филиалов в границах инфраструктуры предприятия.

Клининговые услуги необходимо выполнять на производственной площадке головного предприятия (ул. Аэропорт, 17), в пяти филиалах (ул. Алейская, 4; ул. Сибиряков Гвардейцев, 49 и 51; ул. Станционная, 98а; ул. Кошурникова, 1), в диспетчерских (ул. Учительская, 37 и ул. Зорге, 145), в помещениях на конечном остановочном пункте Писарева, 32 , в общественном туалете на конечном остановочном пункте «Сад Дзержинского», а также на территории отстоя подвижного состава на конечных остановочных пунктах, разворотных кольцах на конечных остановочных пунктах трамвайных маршрутов и в уличных туалетах на конечных остановочных пунктах.

Предполагается, что в будние дни в дневную смену будут работать 41 человек, в ночную — 25. В праздничные дни — по 23 человека в дневную и ночную смены.

Начальная цена контракта — 129,6 млн рублей. Источник финансирования — собственные средства МКП «ГЭТ».

Стоит отметить, что при проведении настоящей процедуры закупки предоставляется национальный режим — поддержка отечественных поставщиков.

Ранее редакция сообщала, что строительство трамвайных путей в новые районы Новосибирска обойдется в 19 млрд рублей.