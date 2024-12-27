Строительство трамвайных путей в новые районы Новосибирска обойдется в 19 млрд

Стоимость строительства одного километра трамвайной линии в рамках проекта по расширению трамвайной инфраструктуры до жилых массивов Родники и Снегири в Новосибирске оценивается в сумму от 0,5 до 1 миллиарда рублей.

В этой сумме не учитываются расходы на искусственные сооружения и освобождение земли, передает ТАС со ссылкой на пресс-службу мэрии. Протяженность однопутной линии составит около 9,4 километра.

Кроме того, в планах муниципалитета — строительство трамвайного депо в микрорайоне Родники. Для этого уже зарезервирован земельный участок. Также рассматривается возможность дальнейшего продления трамвайных маршрутов к новому жилому массиву Клюквенный, который возводится на севере Калининского района.

Напомним, что в июле прошлого года депутат Законодательного собрания региона Илья Поляков заявил о намерении проложить трамвайные маршруты в Родники и Снегири.

Ранее редакция сообщала о том, что вопрос о продлении железнодорожной ветки до ОбьГЭС отложили до 2030 года. Комиссия по предложениям в генплан города не стала рассматривать этот вопрос.