Новосибирцы зажгли свечи в память о погибших в ВОВ

Накануне Дня памяти и скорби, который проходит в России 22 июня, жители Новосибирска зажгли свечи в память о погибших героях в годы Великой отечественной войны. На площади у Монумента Славы горожане выложили свечами огненную картину — звезда победы и надпись «Мы помним».

— Мы не должны забывать цену, которую заплатил наш народ, освобождая мир от фашизма. Светлая память павшим в войне. Вечная слава народу-победителю! — написал в своём телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Напомним, Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней, она унесла жизни 27 миллионов жителей нашей страны. 22 июня, в день начала ВОВ, по всей стране приспускают государственные флаги на зданиях федеральных и региональных органов власти, организуются траурные мероприятия. Акция «Свеча памяти» проводится с 2009 года.

Также 22 июня в 12:15 по московскому времени (16:15 по местному) Новосибирск присоединится к общероссийской акции «Минута молчания». Именно в это время в 1941 году прозвучало радиобращение Молотова. В этот момент остановится общественный и частный транспорт, прервется теле- и радиовещание, приостановят работу торговые центры и предприятия, при условии, что это не повлияет на технологический процесс.

Ранее редакция сообщала, что в День памяти и скорби новосибирцы вспомнят тех, чьи жизни разметал ураган войны.