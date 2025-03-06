Виновник гибели журналиста Лучанского выйдет на свободу

5 марта Новосибирский областной суд повторно рассмотрел апелляционный материал в отношении Никиты Лазькова, который был осуждён по делу о ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский.

Напомним, трагедия произошла в марте 2020 года. Никита Лазьков, находясь за рулем автомобиля Mercedes на большой скорости сбил Антона Лучанского, который выходил из трамвая. В июле того же года он был осуждён на 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В 2022 году осужденный подал прошение о переводе в колонию-поселение, но суд отказал ему в этой просьбе. Лазьков остался в колонии общего режима. Летом 2024 года он попросил заменить оставшуюся часть наказания на принудительные работы. Первомайский районный суд удовлетворил просьбу осуждённого, но затем началась череда кассаций и апелляций с обеих сторон, в результате чего по делу принимались новые решения. И вот было вынесено окончательное решение.

— Новосибирский областной суд подтвердил законность постановления о замене неотбытой части наказания принудительными работами виновнику ДТП, в которого погиб журналист Антон Лучанский, — сообщают в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» соцсети «ВКонтакте».

Таким образом, осужденный будет находиться на свободе в течение менее двух лет.

Гражданский иск в пользу супруги погибшего журналиста был частично удовлетворён. С Лазькова взыскали 1 миллион рублей в качестве имущественной компенсации морального вреда, причинённого преступлением.

Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес приговор экс-директору Института лазерной физики в Новосибирске. Ему дали три года лишения свободы условно.