Клубное превосходство по очкам!

Локацией очередных клубных встреч стало самое неординарное модное место Новосибирска — Дом оптической моды «Тамара»! Актуальность темы — в прямом смысле на лицо! Чтобы все желающие смогли насладиться модными тенденциями и узнать лично от экспертов о технологических новинках в оптике, решили организовать серию встреч — в мае и июне.

Представительский прием «Тамара. Модная одежда для ваших глаз!» имел именно клубную адресацию — сообщество VIP-клуба стало основой аудитории, а коммуникативный стиль VIP-клуба оказался очень к лицу и атмосфере салона «Тамара», и его коллекции брендов. По большому счету торжество стало эффектным и органичным гибридом — вечеринкой VIP-клуба, стильным торжеством модного дома «Тамара» и интерактивным дефиле для ценителей дизайнерских очков.

Да, модный дом «Тамара» — это не текстиль и кашемир, а вся мыслимая «одежда для глаз»: очки коррекционные и солнцезащитные, оправы и линзы, аксессуары для оптических изделий и средства ухода за ними. Подход не только модный, даже больше — профессиональный: все клиенты могут прямо в салоне пройти диагностику зрения у опытного врача-офтальмолога, на самом современном оборудовании.

Слово «салон» к бренду «Тамара» применимо именно в таком же контексте, в каком оно соседствует с именами культовых портных, обувщиков и ювелиров. Это не просто магазин оптики в его стереотипном понимании, а именно модный дом — пространство, в котором очки предстают как объект дизайна, атрибут высокой моды.

К слову, локализация вечеринки VIP-клуба получилась остроумно органичной еще и потому, что очки сейчас — один из VIP-маркеров, наравне с автомобилем и костюмом по личной мерке. И по технологической насыщенности они порой не уступают самым «сложносочиненным» детищам мирового автопрома. В них воплощены самые последние достижения эргономики, инженерии, наноиндустрии и концептуального материаловедения.

Металлы с памятью формы, смартлинзы, подстраивающиеся под уровень освещения и под градус наклона головы, композитные материалы, материалы с изменяемой физикой (о которых неспециалисту даже трудно сказать — пластик перед ним или стекло, дерево или металл) — все это ныне составляет актуальный лексикон оптической моды.

— Отношение к очкам как к эстетическому объекту, как к атрибуту моды — этот подход для большей части оптической розницы до сих пор в новинку, — отметила Татьяна Проскурина, член VIP-клуба, директор и концепт-лидер модного дома «Тамара». — В российском коллективном сознании магазин оптики ассоциативно находится рядом с аптекой. Оптика-аптека — это фонетическое созвучие управляет и ассоциативным автоматизмом. Медицинскую роль очков никто не отрицает (поэтому в нашем салоне диагностическая составляющая — на высшем уровне), но сейчас очки — это еще и мощный fashion-объект. Эта их ипостась в свое время, в ходе поездки в США, стала для нашей семьи радостным потрясением. От этого эмоционального импульса и родился сам нынешний концепт «Тамары». Многое тогда нам пришлось создавать впервые: отечественных наработок по мерчендайзингу и торговому дизайну на эту тему тогда просто не было — на очки никто под этим углом зрения попросту еще не посмотрел. А сам бренд «Тамара» — акт признательности моей маме, Тамаре Ивановне Баско, генеральному директору сети салонов «Зрение». Именно она непринужденно, личным примером «влюбила» меня в высококлассную оптику, научила воспринимать ее как предмет вдохновения. В 1994-м она создала первый салон «Тамара», а я подключилась к проекту с 2006-го, постепенно проходя всю вертикаль этого бизнеса — начиная с профессии продавца. Кстати, иногда люди ошибаются, проговаривая инициалы «Т. Проскурина», и называют Тамарой меня. Но я не обижаюсь, это по-своему трогательно. Для династического бизнеса это даже нормально. К слову, дети нашей семьи тоже занимаются этой темой, впитав, видимо, ее с детства, помогают развивать. Так что для нас стильные очки — уже дело трех поколений.

Как подчеркнула Татьяна Проскурина, тектонические сдвиги в геополитике на тонусе проекта не отразились, а конкурентная активизация отечественных производителей привела в марочный ряд «Тамары» интересные молодые марки из России: Gresso, Eyerepublic и красноярский бренд со слегка хулиганским (для данной темы) именем BREVNO.

Партнерами первого приема в мае стали компании Rodenstoсk (славящаяся «умными», безбликовыми солнцезащитными очками для автомобилистов) и «Алхемер Оптик» (получившая признание как агрегатор премиальных оптических брендов Японии, Франции и Италии).

У компаний этого рыночного сегмента в технологическом цикле принципиально доминирует ручная работа, а разработка конструкций и материалов для них организована консолидированно — в одном и том же месте, по принципу от-кутюрных модных домов. Например, оправы австрийского Limberg — это практически штучные вещи с авторскими индексами, как у скрипок или коллекционного фарфора.

Масштаб проработки тем, представленных экспертами, участники VIP-клуба смогли оценить воочию (кстати, слово «воочию» в этот вечер звучало с очаровательной буквальностью) — пройти диагностику на высокоточном и быстродействующем оборудовании и сразу же подобрать линзы и оправы, обладающие буквально фантасмагорическим разнообразием.

Сейчас этот жанр дизайна переживает настоящую революцию форм, текстур и оттенков. Возможны даже оправы без носовой перемычки — экстравагантная конструкция, в которой главным несущим элементом служит дугообразный затылочный обод (весьма удобный, к слову). Все это можно было подержать в руках, примерить и, конечно же, купить. Здесь и сейчас. Причем с 20%-ной скидкой для всех участников мероприятия.

Партнерами июньского приема выступили компании: Shamir — израильский бренд, ведущий мировой разработчик новейших технологий и производитель бифокальных, монофокальных и прогрессивных линз, а также Nano — бренд из Испании от компании «Альстима». Это силиконовые оправы, созданные специально для детей и учитывающие особенности посадки на детские переносицы. Эти оправы не ломаются, что делает их долговечными и практичными.

Удивительным открытием для Новосибирска стал российский бренд BREVNO — получивший такое название благодаря материалам, из которых изготовлены оправы очков. Как бы это удивительно не звучало — это деревянная основа. Молодая компания, созданная двумя друзьями в 2013 году в Красноярске, уже успела завоевать признание. Первые решения делались буквально на кухне, а уже через пару лет фактурные и смешанные очки из дерева стали детальной чертой для харизматичных людей по всему миру, словно манифест стильной личности. Грубая фактура дерева и его уникальный рисунок небанально сочетаются в очках BREVNO со сбалансированным дизайном, архитектурной конструкцией и комплектацией высшего класса!

Эффектным финальным аккордом мероприятия стал розыгрыш праздничных подарков: вип-клубовцы, сделавшие в салоне покупки в этот день, получили еще и подарки в виде модных и небанальных вещей. Это были не только оптические изделия — сертификаты на оптические линзы Shamir и Rodenstoсk, детская стильная оправа Nano, но и парфюм от Дэвида Бэкхема, зонты Porcshe, сумка Max Mara. Словом, вещи, сопоставимые с очками от салона «Тамара» по стильности, марочному уровню и VIP-статусу, интеллигентно, но внятно отраженному в их облике. Вещи для тех, у кого все есть.

Впрочем, что до очков, то от них потребительская пресыщенность точно не наступит — их ведь в коллекционном количестве иметь гораздо проще, чем дизайнерскую одежду или обувь. Очки — вещица компактная, потому по части места хранения необременительная. Зато с каким VIP-эффектом!