Новосибирцы взяли в мае почти 56 тыс кредитов

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности российских регионов в мае 2022 года на основании данных, полученных от кредиторов.

Эксперты ОКБ отмечают, что в мае наметился тренд на постепенное восстановление розничного кредитования во всех сегментах кроме ипотеки. Всего за прошедший месяц российские заемщики взяли 2,50 млн новых кредитов на 441,54 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 20% по сравнению с апрелем, а объемы — на 23%. В апреле 2022 г. россияне взяли 2,09 млн кредитов на 359,26 млрд руб.

В общем объеме кредитования среди российских регионов Новосибирская область находится на 10 месте — за май заемщики взяли 55,87 тыс. кредитов на 9,23 млрд руб. По сравнению с апрелем, это на 18% больше по количеству займов и на 19% по сумме.

На 10 месте регион и в разрезе кредитов наличными — 15,95 тыс. кредитов (+49% к апрелю 2022 года) на 3,79 млрд руб (+53%). Средний чек займа составил 238 тыс руб (+3%). В целом по РФ количество новых кредитов наличными выросло за месяц на 51%, а объемы — на 61%. Средний чек по кредиту наличными вырос на 6%: с 219 до 233 тыс. руб.

На 10 месте Новосибирская область по кредитным картам — 31,50 тыс. карт (+6%) на 2,08 млрд руб (+11%). Средний чек займа — 66 тыс (+5%). В целом по РФ количество новых карт выросло за месяц на 6%, объемы кредитных лимитов — на 11%. В мае было выдано 1,36 млн карт с общим лимитом 93,76 млрд руб., месяц назад было выдано 1,29 млн карт на 84,68 млрд руб. Средний одобренный лимит по карте вырос на 5%: с 66 до 69 тыс. руб.

Регион также находится в топ-10 по. В мае выдано 663 кредита — это на 21%, чем месяцем ранее. Общий объем нового портфеля — 2,31 млрд руб, на 7% меньше, чем в апреле. При этом средний чек по ипотеке в регионе вырос на 17% — до 3,49 млн руб.

В целом по России количество новых ипотечных кредитов в мае снизилось на 21% по сравнению с апрелем, при этом объемы выданных кредитов снизились на 7%. Средний чек по ипотеке также увеличился за месяц на 17%: с 3,40 до 3,99 млн руб. Москва и Московская обл. оказались единственными регионами в ТОП-10, где отмечена положительная динамика роста объемов ипотечного кредитования.

В сегментах POS-кредитов и автокредитования Новосибирская область в топ-10 не вошла.

В целом по РФ количество новых POS-кредитов выросло на 34%, а объемы выдач на 35% по сравнению с апрелем 2022 года. В мае было выдано 334,17 тыс. POS-кредитов общим объемом 16,18 млрд руб., месяцем ранее — 249,30 тыс. кредитов на сумму 12,01 млрд руб. Средний чек по POS-кредитам сохранился на уровне 48 тыс. руб.

В сегменте автокредитования в мае россияне взяли на 55% больше новых займов, чем в апреле, их объем вырос на 57%. В мае россияне взяли 27,85 тыс. кредитов на 34,29 млрд руб., в апреле — 17,92 тыс. автокредитов на 21,85 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита выросла на 1%: с 1,22 до 1,23 млн руб.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что рынок недвижимости в Новосибирске находится на жестком стопе.