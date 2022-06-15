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С 15 июня Microsoft прекратила поддержку устаревшего браузера Internet Explorer

  • 15/06/2022, 16:58
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С 15 июня Microsoft прекратила поддержку устаревшего браузера Internet Explorer
В компании заявили, что в некоторых версиях Windows браузер Internet Explorer останется рабочим. Например, в версии Windows 10 LTSC.

Браузер Internet Explorer перестанет поддерживаться Microsoft с 15 июня, напомнила компания в своем блоге.

Уточняется, что браузер будет отключен во всех актуальных версиях Windows 10, в то время как на Windows 11 он уже недоступен, браузером по умолчанию в данной версии является Microsoft Edge.

В компании отметили, что замена Internet Explorer на Microsoft Edge будет проходить поэтапно, при этом пользователям следует начать переход на Edge самостоятельно, не дожидаясь отключения Explorer. В Microsoft Edge будет присутствовать режим Internet Explorer, его оптимизируют для работы со старыми сайтами, в связи с этим пользователи могут не удалять устаревший браузер при его отключении, так как он необходим для работы режима IE.

Данная функция будет поддерживаться как минимум до 2029 года. Компания при этом заверяет, что за год до прекращения поддержки и этой опции разошлет пользователям уведомление об этом.

Напомним, о том, что IT-гигант откажется от основной поддержки браузера, стало известно 26 июня прошлого года. Тогда говорилось о том, что наибольший акцент в работе будет сделан на браузер Edge.

Internet Explorer впервые появился в 1995 году, став главным символом операционной системы от Microsoft. В то время браузер использовали в качестве основного 90% всех пользователей интернета. Последний релиз Internet Explorer состоялся 8 апреля 2014 года. Его пользовательский интерфейс был адаптирован таким образом, чтобы одинаково подходить в качестве программы для настольного компьютера и приложения для Windows 8.

Фото: flickr.com — Sean MacEntee

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Теги : Интернет браузер


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