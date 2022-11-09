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Ключевая проблема бизнеса в 2022 году: спад внутреннего спроса

  • 09/11/2022, 16:04
меры поддержки бизнеса
Среди самых желаемых мер поддержки бизнес называет списание части налогов.

В 2022 году российский бизнес столкнулся с санкционными ограничениями, которые создали трудности работы с внешними рынками, вызвали изменение ситуации на внутреннем рынке, необходимость пересмотра логистических, финансовых, производственных и других операционных процессов, что предполагает переформатирование работы как представителей предпринимательства, так и органов власти.

Для оперативной оценки состояния экономики, влияния произошедших изменений на предпринимательство, выработки рекомендаций по корректировке действующих мер и правоприменительной практики институт бизнес-омбудсмена в октябре провел опрос, в котором новосибирские предприниматели, собственники и руководители малых и средних предприятий приняли активное участие.

Так, наиболее негативным фактором, влияющим на бизнес, 64% предпринимателей выбрали спад внутреннего спроса. За ним следуют такие факторы, как дефицит кадров (34,2%), дефицит оборотных средств и кассовые разрывы (28,9%), разрыв цепочек поставок (26,5%), сложности доставки по импорту (19,1%).

В опросе также была затронута тема поисков аналогов критически важной продукции и сервисов. Не сумели их найти 26,7% опрошенных. Но большая часть предпринимателей заключили договоры с новыми поставщиками таких же (23,6%) либо аналогичных продуктов, причем как в России (22,3%), так и за рубежом (13,5%).

В общем же оценки предпринимателей по поводу влияния санкций разнятся. Если 10,5% опрошенных заявили, что не смогли справиться с последствиями санкционных ограничений, то 16,3% не заметили их вовсе. 55,4% полностью адаптировались или продолжают адаптацию к западным санкциям. То есть большая часть сообщества выдержала последствия санкций.

Говоря об импортозамещении и развитии внутреннего производства в России, 40,9% полагают, что направление работы правительства правильное, но объем принимаемых мер все еще недостаточен. Наконец, 8% считают, что действия власти уже ощутимо улучшили ситуацию.

Вопреки прогнозам бизнес пришлось или вскоре придется закрыть всего 6% респондентов. Другие опрошенные говорили о том, что ситуация ухудшилась, но контролируется. Больше 9% предпринимателей сохраняют стабильное увеличение выручки, а 30,4% заявили, что выручка упала, но подконтрольно. 27%  отмечают «серьезный спад», 7% — «кризис».

Николай Мамулат, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области

— Среди уже принятых мер поддержки наиболее высоко оценены мораторий на проверки (52,2%), снижение ставок УСН и имущественного налога в регионах (37,4%), льготные кредиты для МСП или системообразующих компаний (23,9%), приостановка ввода новых требований по маркировке товаров (22,7%), — комментирует результаты опроса Николай Мамулат, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.

Среди желаемых на будущее мер, судя по результатам опроса, наиболее популярны списание части налогов (52%), снижение страховых взносов до 15% со всего объема зарплаты (46,4%), более дешевые и доступные оборотные кредиты (38%), заморозка тарифов естественных монополий (24,8%).

— Конечно, для бизнеса сейчас непростое время, поэтому понимание обстановки со стороны всех органов власти очень важно. Работа по поддержке деловой активности в Новосибирской области сосредоточена по разным направлениям. Это не только выявление проблем, но и развитие предпринимательской инициативы, защита прав бизнеса. Оказываем поддержку во взаимодействии с органами законодательной, исполнительной власти, территориальными ведомствами.

Несмотря на целый набор негативных факторов, с которым столкнулась российская экономика в последние годы, Новосибирская область прошла этот тяжелый период относительно плавно. Экономика смогла устоять, это подтверждает опрос, сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, рост регистрации самозанятых граждан, индекс промышленного производства в регионе, отмечает региональный бизнес-омбудсмен.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что Госдума отказывается от принятия закона о создании единого рекламного оператора. 

Фото базовое pixabay.com ­— andibreit, эксперта — предоставлено пресс-службой уполномоченного по делам предпринимателей Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : списание налогов мораторий на проверки меры поддержки бизнеса доступные кредиты


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