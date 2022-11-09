На строительство обхода Кемерова выделено 21,2 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 21,2 млрд рублей из федерального бюджета на строительство 47-километровой скоростной трассы в обход города Кемерова. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

— На строительство северо-западного дорожного обхода Кемерова в 2022-2024 годах из федерального бюджета будет направлено 21,2 млрд рублей. Средства будут предоставлены Кемеровской области в виде бюджетной субсидии на условиях софинансирования, — говорится в пресс-релизе.

В первые два года регион получит 2,2 и 3,8 млрд рублей соответственно. Самая значительная часть федерального софинансирования в размере более 15 млрд рублей будет направлена в 2024 году. Отмечается, что работы ведутся в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

В ходе строительства дорожного обхода планируется соорудить:

12 мостов, в том числе почти километровую переправу через Томь;

4 транспортные развязки;

экодук для перехода диких животных.

В правительстве подчеркивают, что появление дороги даст возможность для дальнейшего развития торгово-экономических связей со странами Юго-Восточной Азии.

Транспортный обход Кемерова, по которому пройдет участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь», избавит город от 15 тыс. транзитных машин, ежедневно проезжающих по центральным улицам. Строительство дороги началось в 2021 году по поручению главы государства. Стоимость работ предварительно оценили в 56 млрд рублей, часть средств выделили из федерального бюджета.

Ранее редакция сообщала, что правительство РФ одобрило создание в Кемерове пятой особой экономической зоны.