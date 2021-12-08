Ключевые симптомы нового штамма коронавируса «омикрон»

Сейчас известно 6 признаков нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом на пресс-конференции сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, вирусологии и микробиологии НГУ Сергей Нетесов.

— Сильная усталость, она может продолжаться от 2 до 10 дней. Характерна и для обычного коронавируса. Однако в случае с «омикроном», даже после выздоровления и получения положительного ПЦР-теста, сильная усталость остается.

— Ломота в теле, актуальна и для обычного штамма коронавируса.

— Головная боль, иногда сильная, иногда пульсирующая. Актуальна для обычного штамма коронавируса.

— Першение в горле.

— Жидкие выделения из носа.

— Частое чихание.

— Три последних симптома — нетипичные признаки для других вариантов коронавируса. Например, по першению израильские врачи уже написали, что оно проходит при обильном приеме жидкости и парацетамола, — отметил Нетесов. — Большинство симптомов необычны для «дельты», инфекция вроде бы более мягкая, вакцинированные люди сталкиваются с ней реже, но как работает вакцинация к «омикрону» — мы пока не знаем.

Вирусолог не исключил, что «омикрон» вполне может как вытеснить, так и присоединиться к «дельте». Поэтому, несмотря на более мягкие симптомы, вакцинироваться все равно необходимо

— В европейских странах сейчас вакцинировано все население в возрасте 60+. У нас — только около 50% граждан этого возраста. Давайте защищаться от инфекций грамотно, с помощью вакцин, средств индивидуальной защиты, — говорит Нетесов. — Кроме того, еще с весны 2021 года я, как и многие эксперты, говорил о том, что за границу нужно разрешать выезжать только вакцинированным. В итоге пока это требование внедрено только в 3-4 регионах России. Между тем новые варианты коронавируса в Россию нам привозят люди, которые не вакцинированы, заражаются при поездах в другие страны — и здесь, до выявления заболевания, успевают передать вирус окружающим. Давайте перекроем этот путь. Это очень просто!

Кстати, эксперт рекомендовал не надеяться на то, что «омикрон» станет вакцинным штаммом, и отметил, что мы еще не знаем его последствий.

Напомним, новый штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в Южной Африке. Информация о нем появилась в конце ноября, но эксперты не исключают, что штамм уже довольно распространен на континенте. В России зарегистрированы несколько случаев заболевания «омикроном».