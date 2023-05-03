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Ко Дню Победы в Новосибирске отремонтируют центральные улицы

  • 03/05/2023, 11:58
эрия Новосибирская, Анатолий Локоть, Новосибирск, День Победы, ремонт улиц
За минувшую неделю в нормативное состояние приведено более 17 тыс. кв. метров дорожного покрытия.

С наступлением тепла в Новосибирске развернулся полномасштабный поддерживающий ремонт дорог. За минувшую неделю в нормативное состояние приведено более 17 тыс. кв. метров дорожного покрытия. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания по ремонту дорог в Центральном округе.

«Перед нами стоит задача – к 9 Мая привести в порядок основные магистрали города. Фронт работ большой, запущено четыре асфальтовых завода. За прошедшую неделю отремонтировано больше 17 тыс. кв. метров. Это в 10 раз больше, чем неделей раньше – благодаря тому, что температуры становятся положительными, – отметил мэр Анатолий Локоть. – На ул. Писарева идет поддерживающий ремонт, участки дорожного покрытия фрезеруются, затем восстанавливаются. Капитальный ремонт ул. Писарева планируем на следующий год, отремонтируем улицу на всём её протяжении. В последние два года здесь шли работы по замене теплосетей, покрытие было нарушено, нужно приводить его в нормативное состояние».

Поддерживающий ремонт идёт на участке ул. Писарева в районе пересечения с ул. Мичурина. Отфрезеровано 300 кв. метров дорожного полотна, в ближайшие дни эти участки будут заасфальтированы с применением горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II.

По словам директора МКУ «ДЭУ № 1» Алексея Лыкова, на работу дорожников сильно влияют погодные условия:

«До 1 мая мы не могли выйти на особо повреждённые участки из-за низких температур. Времени остаётся всё меньше, к 9 мая нужно отремонтировать улицы, прилегающие к Красному проспекту. До 1 июня мы восстановим как минимум 12 тыс. кв. метров, на эти цели выделено 20 млн рублей. Как правило, финансирование в течение сезона увеличивается, в связи с этим могут увеличиться и объёмы работ».

В дальнейшем ДЭУ № 1 планирует отремонтировать еще 500 кв. метров дорожного полотна на ул. Писарева, ближе к ул. Ипподромской. Кроме того, обновят 300 кв. метров на ул. Мичурина в направлении ул. Фрунзе и 200 кв. метров на ул. Железнодорожной в сторону ул. Нарымской. Основная часть работ будет выполняться в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилей. Все работы планируется завершить до 9 мая.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт улиц Новосибирск мэрия Новосибирская День Победы Анатолий Локоть


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