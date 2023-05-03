В Новосибирск придет долгожданная жара

В этом году зима покинуть Сибирь не спешит: после непродолжительного потепления вернулись снегопады. Однако уже на этой неделе синоптики обещают по-настоящему летнюю жару, передает издание КП-Новосибирск со ссылкой на сервис Яндекс. Погода.

Так, в воскресенье, 7 мая, в столице Сибири ночью температура воздуха поднимется до +10…+19 градусов. Днем столбик термометра прогреется до +25…+27 градусов.

При этом на небе будут присутствовать облачность с прояснениями, но без осадков. А ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду.

По данным синоптиков, жаркая и сухая погода сохранится и в последующие дни.

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