Банк «Открытие» выставил на продажу недвижимость рядом с Центральным рынком Новосибирска

Банк «Открытие» выставил в свободную продажу пятый и седьмой этажи в ТЦ «Юпитер» в Новосибирске на улице Гоголя,15. Помещение на пятом этаже продается по цене 62,8 млн рублей, на седьмом этаже — за 31,5 млн рублей. Здание находится в активном торговом и деловом центре Новосибирска: напротив расположен Центральный рынок, рядом — мощный центр покупательского притяжения — ТЦ «Галерея», неподалеку —сразу три станции метрополитена: «Сибирская», «Красный проспект» и «Маршала Покрышкина», множество остановок общественного транспорта и парковок для владельцев личного автотранспорта, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В ТЦ «Юпитер» в настоящее время располагаются около 120 организаций, в том числе магазины цифровой и бытовой техники DNS и Ситилинк, салон «Много Мебели», меховой салон «Фабрика Меха» и ресторан KFC. Ежедневный пешеходный и транспортный трафик вблизи торгового центра составляет 118 тысяч человек.

Поблизости готовится к сдаче жилой комплекс класса «комфорт-плюс» ЖК «Комфорт», рассчитанный на проживание более пяти тысяч жителей.

К продаже банк «Открытие» предлагает два этажа.

— Помещения находятся в собственности банка и полностью готовы к реализации. На пятом этаже в помещении с высококачественной отделкой и общей площадью около 1,8 тысяч квадратных метров в настоящее время находится фитнес-центр крупной федеральной сети спортивных клубов, — уточняется в сообщении. — Седьмой этаж общей площадью около 1,2 тысяч квадратных метров с высотой потолков 3,9 метров включает в себя зал площадью 500 квадратных метров, актовый зал 120 квадратных метров, офисный блок 110 квадратных метров, холодный цех 56 квадратных метров, прочие функциональные зоны общей площадью 350 квадратных метров. Все помещения подключены к центральным коммуникациям, централизованной вентиляции и системе кондиционирования.

В банке подчеркивают, что все помещение отлично подходит для развития арендного бизнеса, детского центра, торговли, медицинского центра, клиники.

По информации Infopro54, выставленные на продажу помещения в ТЦ «Юпитер» ранее входили в залоговую массу одного из заемщиков банка преемником которого стал Банк «Открытие».

Напомним, в начале года банк выставлял на продажу административное здание площадью 9,8 тысяч кв. м, которое много лет занимали различные кредитные организации и которое расположено на «банковской» улице Новосибирска — улице Кирова, а также участок земли площадью 10262 кв. м. Начальная цена лота составляла 583,3 млн рублей. Победителем стала компания ООО «Дом-строй Сибирь» (входит в ГК «Дом-Строй»). Тогда же на «Авито» появилось сообщение о продаже еще одного крупного актива банка — здания площадью почти 6000 «квадратов» рядом со станцией метро «Речной вокзал», на Инской, 54 по цене 350 млн руб. Объект до сих пор находится в продаже.