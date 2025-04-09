Кофейня в латиноамериканском стиле появилась в Новосибирске

Пока одни кофейни закрываются, другие вовсю готовятся принимать гостей. Так, в начале апреля стало известно о закрытии кондитерской Kritsky на улице Фрунзе и фактическом дефолте «Кузины». А в понедельник, 7 апреля, прошло техническое открытие концептуального заведения под интригующем названием «Колумбиана».

Основатели «Колумбианы», семейная пара Михайловых, долгое время поддерживали интригу в социальных сетях, обещая фееричное открытие и уникальное меню. В попытке воссоздать атмосферу Южной Америки они заявляли, что это будет «единственный в городе формат с акцентом на авторские южноамериканские завтраки», а еще «кухню, которая пахнет перцем, лаймом и свободой» и «атмосферу, в которой хочется танцевать».

Помимо «Колумбианы» весной этого года в Новосибирске запланировано открытие еще трех локаций, наполненных запахом кофе. Уже в апреле начнет принимать гостей кофейня «Velour». Чуть позже на Центральном рынке откроется еще одна точка «Куликовский», а в ЖК «Мылзавод» «Академия кофе».

По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает 479 точек кофеен.

Ранее редакция сообщала о том, что сеть «цифровых» кофеен «Дринкит» основателя сети пиццерий «Додо Пицца» продолжает экспансию в регионы. В 2025 году она планирует открыть кофейни в Новосибирске, Омске, Красноярске и других городах.