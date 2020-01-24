Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Дар небес

  • 24/01/2020, 10:00
Михаил Докукин, управляющий партнер PR-агентства Buisness Event
Новосибирский PR-консультант намерен превратить в средство позитивного PR гляциологию — науку, в которой у Сибири преимущества, данные самой природой.

Михаил Докукин, управляющий партнер PR-агентства Buisness Event стал главным ньюсмейкером послеканикулярных дней: его замысел о привозе в Дубай сибирского снега быстро потеснил из ассоциативного поля «Новосибирск» и причудливый каток, и нео-новосибирца Депардье. О деталях и контекстах этого проекта…

— Михаил, при взгляде на любой необычный проект первый, буквально автоматический вопрос: «А для чего?». Итак, а для чего?

— Да, мне этот вопрос часто задают, причем с разными эмоциями. Кто-то с заведомо обвинительным запалом, кто-то — с коллегиальным интересом. Во всяком случае, привык я ко всем спектру. Итак, рассказываю. У этой затеи два стержневых понятия. Во-первых, народная дипломатия. Когда кто-то из народа запускает межэтнический проект без всякой политоты, а с такой пружинкой чуда и сюра. Во-вторых, это маркетинг территорий. Это повод Новосибирску прозвучать в медиа-сфере в сугубо жизнерадостном и позитивном контексте. Новосибирск не очень-то умеет поддерживать жизнерадостные оттенки в своем образе. Посмотрите, какие у него были коннотации в последний год на федеральном уровне: «влюбленные убийцы с Затулинки», «в Академе безумная девочка расчленяла котов», «отец бросил детей в горящем доме». Москве и Петербургу наш город предстает каким-то Мордором, адом в ледяной пустыне. Да, отчасти так работает фильтр восприятия столичных медийщиков, для которых чем дальше от МКАД, тем инфернальнее. Но наши собственные медиа-люди, ей богу, на этот образ поработали куда больше — нарратив с мест-то формируют они.

— Вау-реакция на снег со стороны дубайцев — насколько она значима для замысла?

— Ну да, это базовая эмоция идеи. Ивент-бизнес — это, в принципе, работа с эмоциями. Первый, пунктирный вариант идеи родился год назад — когда я заметил восторженное, буквально детское отношение дубайцев к снегу. Арабы влюблены в снег. Снег в Дубае однажды уже выпадал, это событие там вызвало огромный ажиотаж. Люди съезжались толпами на заснеженные места, дабы на это чудо подивиться. Даже шейх приезжал. В общем, все включили своего «внутреннего ребенка», не постеснялись немного побыть детьми. В магрибской культуре вообще очень возвышенное отношение к снегу. Это для нас снег — обыденность, он нам даже наскучивает. А у арабов к нему отношение словно к чуду. Я, пожалуй, даже не найду с чем сравнить эту эмоцию в русском эго — в нашем предметном поле просто нет предмета или явления, к которому мы бы относились со столь же пламенным восторгом. Ну, и сдержаннее мы, конечно. В общем, я подумал, что для дубайцев снег (да еще «из самой Сибири») может стать мощным аттрактивом.

— Дубай — место спокойное и на наш уровень восприятия практически бессобытийное, еще более «спальное», чем Швейцария. Такая локация для ивентщиков заманчива?

— Ну да, в регионе с ровной жизнью любое событие воспринимается ярче. Но не сказал бы, что Дубай — это такая «спальная палата в санатории». Это довольно живое, «тусовочное» такое место. Там не тихо, там не скучно. Поэтому на один лишь «вау-автоматизм» снежной темы я не полагаюсь, теме нужна тщательная аранжировка. Хочу найти наиболее публичную площадку. У них, кстати, не так уж много туристических локаций, зато каждая раскручена максимально. И все они — с большим накалом фантазии, с такой радостной безуминкой.

— Сложна ли организационная составляющая, насколько сейчас проработана концепция?

— По мере детализации идеи я понял, что «просто снег» — это скучно. В первую очередь, для меня же самого. И подумал, что идею нужно аранжировать более научно и более масштабно. Так родилась идея гляциологического центра в Дубае — коллекции снегов, музея снегов. Гляциология — это наука о снеге и льде, дословно — «снеговедение». Привезти снег — это лишь звучит с намеком на иллюзорность. Это, мол, как радугой торговать. Во-первых, не совсем торговать — проект этот в большей степени культурный, нежели чисто коммерческий. Во-вторых, баланс иллюзорности/материальности в данном конкретном случае всецело зависит от логистики — от технологий хранения и доставки. При правильном хранении, при использовании изотермических материалов и климатической техники снег — материя с тем экспозиционным потенциалом, что и мрамор. Образно говоря, фундаментальных различий между снеговиком и «Давидом» Микеланджело меньше, чем кажется. Конечно, помимо объективно художественных — снеговик попроще будет. Я сейчас активно общаюсь с производителями изотермического оборудования, и понятно, что нерешаемых вопросов нет. Естественно, закладывается определенный процент транспортных потерь: проценты на таяние, на усадку, так сказать.

— Каков бюджет проекта и принципы инвестирования?

— 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей — это прям в ноль, без расчета хоть что-то заработать на этой идее, потратив уйму времени и денег на письма, переговоры, консультации, согласования. Звонки в Дубай очень дорогие. Например, получасовой разговор с вице-консулом России в Дубае, который меня консультировал, обошелся почти в 4 тысячи рублей. 140 тысяч — транспортная составляющая. Инвестиционный ресурс — и партнерское сообщество, и краудфандинг. И тот, и другой ресурс я начал прорабатывать одновременно. Письма я писал веерно и обильно — и в Дубай, и Россию. Фирмам, которые в той или иной степени могут иметь функциональную связку с темой, фирмам, у которых есть офисы в обеих странах. Разумеется, я понимал, что письма нужно писать тогда, когда концептуальная картинка уже сложилась. Ибо даже странный, даже «сюрный» проект должен иметь прописанную механику. Ответы были разные — от «Намерены рассмотреть» до «Нам неинтересно». Весь этот спектр, естественно, был мною ожидаем, потому я запустил и краудфандинг, он стартовал на платформе planeta.ru. В краудфандинге очень важен изначальный ньюс-фактор. И он сработал — новость о моем замысле разошлась быстро. Случился хайп, как говорится. Да, эмоциональная палитра была разная. И в «энгээсовском» стиле тоже: «Бездельник, на завод бы шел работать», «Лучше бы пенсионерам (детям, беременным) раздали».

— Что «лучше бы пенсионерам раздали» — деньги, снег?

— Да черт их знает! Это неподвластно анализу. Такие комментарии, по-моему, вообще пишут не задумываясь, в режиме копипаст — это жанр такой уже, сформировался на глазах. Я даже оборот «энгээсовский стиль» употребляю условно — это уже универсалия, без локальной привязки. Хейт-жанр — это уже такая отдельная, окуклившая эстетика, которая порождает саму себя, уже механически, просто ради процесса. Но и это помогло. Даже хейтеры помогали умным лентам соцсетей работать и выводили новость в топ. В результате я даже в украинской зоне интернета обильно засветился. Причем, что интересно, совершенно нейтрально

 Продакт-плейсмент будет подключаться?

— Продакт-плейсмент подразумевается, но я хочу соблюсти разумный баланс. Не хочу делать подобие «Елок» Бекмамбетова. А предложения по этой части уже были очень радикальные. Например, предложение целиком одеть меня в один логотип.

— Что за фирма?

— Деликатно обойдемся без имен, ибо организация весьма почтенная. Но тотальность их идеи меня, честно говоря, напугала. Я бы превратился в человека-логотип, наподобие мишленовского человечка-дутыша. «Любые средства хороши» — это не мой принцип. А вот засветка брендов поставщиков изотермических материалов, хладотехники и хладагентов — вот это совершенно органично. К тому же, имея опыт работы в визуальных медиа, я понимаю, как подать марочный контент не топорно, не разрушая базовую эмоцию и нарратив. Со мной поедет координатор и оператор. Дабы сделать профессиональный фильм о событии и самом Дубае.

— Идея с музеем снега — это чтобы превратить импровизационное событие в стационарный формат?

— Да. Музей снегов мира — это второй этап. Снег разных стран с сопроводительными пояснениями от специалистов по гляциологии. Горные снега, равнинные снега, скандинавские и российские. Фотоколлекция снежинок. И подать эту тему можно многогранно — и научно, и с эстетством. Снег — довольно многоликая субстанция. К слову, в процессе родилась симметризующая часть проекта, так сказать, алаверды — замысел привести в Новосибирск дубайский песок. Не просто пляжный, с Красного моря, а именно песок пустыни. Тот самый — из песни Desert Rose. И здесь, в Новосибирске, использовать это песок как составляющую арт-объекта. Арт-объект будет значимый, видный городу и на очень обозримом месте. Кстати, один из прорывов Новосибирска в гуманитарном саморазвитии — это то, что у него появились импровизационные публичные пространства — такие, как Михайловская набережная.

— Снежный вояж — это, пожалуй, самое «хайповое» явление второй половины января. Есть ли планы показать этот проект на фестивалях медиа-технологий?  — Что до хайпа, то он, пожалуй, был незапланированным. Его накал превзошел мои ожидания. Не ждал такого, честное слово. А насчет коллегиальной оценки — да, я намерен вынести этот проект на профильные PR-конкурсы в номинации «Маркетинг территорий». Коллегиальная среда уже проявила к этому интерес. Впрочем, для меня сейчас важнее, чтобы все вышло, как задумано.

— Каковы ожидания по капитализации?

— Я и не отрицаю, что намерен на этом заработать. В конце концов, я профессиональный пиарщик, генерация событий и впечатлений — это моя работа. Но это и не самоцель. Я нацелен и на творческое признание, и, судя по уже полученной медиа-рефлексии, я с этим не ошибся. И, конечно же, небанально подать наш город.

Подготовил Игорь Смольников

Популярное с сайта

Региональный сосудистый центр в Новосибирском Академгородке будет создан к концу 2020 года

Региональный сосудистый центр в Новосибирском Академгородке будет создан к концу 2020 года

24/01/2020, 10:19
В нем расположится лучевая диагностика, неврологическое и кардиологическое отделения, реанимация и рентген-операционная.

Определены финалисты градконкурса Топ ЖК по Новосибирской области

23/01/2020, 18:51
ЖК MilkHouse и ЖК Эволюция вышли в финал сразу по двум номинациям. Остальные финалисты представлены по одной номинации.

Регион «поднажмёт» с активностью инвесторов

23/01/2020, 18:34
При этом в правительстве считают, что область по этой части уже «впереди планеты всей».

Актуальный разговор

Корпоративы декабря: тонкая экономия и потребность в счастье

Все материалы
Новости

Компании в регионах работают над производительностью

24/01/2020, 13:33

Мэр предложил вернуть прямые выборы и в другие мегаполисы

24/01/2020, 13:21

В Новосибирске к 2030 году могут появиться шесть станций метро

23/01/2020, 16:40

ДомКлик от Сбербанка запустил сообщество жильцов для каждого дома по всей России

23/01/2020, 11:13

Река на экспорт

23/01/2020, 10:37

Защитники Балластного карьера вышли на протест

23/01/2020, 10:20

В ДСК «КПД Газстрой» сменился директор по продажам

22/01/2020, 14:30

Новосибирские ритуальщики заявляют о рейдерском захвате отрасли

22/01/2020, 14:28

МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи

22/01/2020, 14:08

Эксперты назвали Топ-10 застройщиков Новосибирска по регистрации ДДУ

22/01/2020, 14:04

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Начинается постепенная подготовка к следующим выборам главы государства

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска