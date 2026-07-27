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От конных катафалков до цифровых памятников: похоронные традиции новосибирцев меняются

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Технологии меняют подход к прощанию с близкими

В Новосибирске состоялась встреча, посвящённая тому, как менялись похоронные традиции в России. Эксперты обсудили путь от строгой сословной иерархии на кладбищах до появления цифровых технологий в этой сфере, передает Горсайт.

Журналист Иван Голунов напомнил, что до революции места на погостах распределялись строго по разрядам. Высшие, первый и второй, предназначались для дворян и купцов, а на седьмом, самом дешёвом, хоронили бездомных. Самоубийц и вовсе погребали за оградой кладбища. Всё изменилось после 1917 года, когда из-за нехватки места начали строить крематории. Как отметила некрополист Лидия Королёва, первый такой объект в Советском Союзе появился в Петрограде в 1920 году на месте бывших бань, но массовое распространение практика получила только в 1927 году с запуском печи при московском Донском монастыре.

Эксперты обратили внимание и на региональные особенности. В каждом регионе чувствуется своя идентичность в оформлении захоронений. Например, в Чите ограды делали из деталей местного машиностроительного завода, а в Санкт-Петербурге есть необычные надгробья в форме ванн. Что касается новосибирских кладбищ — Заельцовского и Клещихинского — здесь, как отмечают участники встречи, часто встречаются орфографические ошибки в эпитафиях. Яркий пример: «Вернуть нельзя, забыть не возможно». Однако танатопрактик Виктория Складчикова предположила, что такие ошибки могут быть осознанным выбором родственников, желающих подчеркнуть уникальность человека.

Современная ритуальная сфера шагнула далеко вперёд. Директор новосибирского крематория Борис Якушин отметил, что отрасль становится всё более технологичной. Сегодня речь идёт не только об онлайн-трансляциях прощания, но и о создании цифровых памятников и виртуальных образов умерших с помощью искусственного интеллекта. При этом некоторые традиционные и дорогостоящие услуги уходят в прошлое. Например, прощание с использованием конного кортежа, которое ранее было символом VIP-похорон, сегодня практически не востребовано.

Ранее редакция сообщала, что предпринимателей Новосибирска не интересуют места на городских кладбищах.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : ритуальные услуги похороны погребальная культура

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Предпринимателей Новосибирска не интересуют места на городских кладбищах

Автор: Юлия Данилова

Аукционы на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территориях городских кладбищ признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На данный момент прошли 9 торгов, по трем из них были определены победители ― всего четверо предпринимателей, которые получили право на установку четырех киосков. Причем на торги от 14 июля на размещение двух НТО на кладбище «Инское» заявки подал один предприниматель ―  ИП Ибрагимов Д.С. По одному лоту он впоследствии отозвал заявку. Речь шла о размещении НТО площадью 150 кв. м на 7 лет с арендной платой за год 816 тысяч рублей.

По шести торгам заявок не было.

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Ритуальными товарами в Новосибирске торгуют за заборами кладбищ

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска никак не может найти арендаторов для размещения нестационарных торговых объектов на городских кладбищах. Первые результативные торги по выбору предпринимателей были проведены в конце весны. 25 мая было разыграно два лота на размещение киосков на Заельцовском кладбище на площади 12 кв м. Один достался ООО «Ритуальное хозяйство», второй ― ИП Остапенко О. В ходе торгов цена выросла на 7% до 194 тысячи рублей.

Следующий тендер с победителем состоялся 9 июня. Предприниматель Максим Ежак выиграл право на размещение НТО на участке 100 кв м на «Инском кладбище». В торгах принимали участие двое претендентов. В итоге стартовая цена годовой аренды выросла с 617 тысяч до 1,3 млн рублей.

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Стоимость похорон в Новосибирске снова увеличится

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска утвердила новые тарифы муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Новые тарифы вступят в силу в конце июля.

Рытье могил вручную (подхоронение)

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Первые предприниматели получили места для торговли на кладбищах через аукцион

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске подведены итоги первого аукциона на размещение на территории кладбищ города нестационарных торговых объектов. Он прошел 25 мая.

Судя по размещенной документации, на торги выставлялись два участка на Мочищенском шоссе в районе Заельцовского кладбища: площадь участков и НТО, которые на них можно разместить составляла по 12 кв м, а срок аренды ― по 7 лет. Стартовая стоимость каждого лота составляла 184,8 тысяч рублей в год. В документах подчеркивается, что при отделке торговых павильонов используется основной цвет неостекленных поверхностей ― графитовый серый, дополнительный ― черно-серый, на фризе ― фирменный цвет хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговлю. НТО могут быть только одноэтажные высотой не более 5 метров.

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Директор Новосибирского крематория назвал причины роста цен

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области произошло повышение стоимости ритуальных услуг. Летом 2025 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил новые тарифы на рытье могил. Согласно документу, стоимость услуги для ребенка составляет 2 429 рублей, для подростка — 4 251 рубль, для стандартной могилы — 8 097 рублей. Расценки на подзахоронения выросли до 2 793–10 708 рублей.

Помимо этого, выросли цены на кремацию и изготовление гробов. По данным Новосибирскстата, стоимость кремации увеличилась с 33,2 тысячи рублей в январе 2025 года до 47,6 тысячи в январе 2026 года. Изготовление гроба подорожало с 7,6 до 8,4 тысячи рублей.

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Видеосъемки погребальных церемоний в крематории Новосибирска заказывают иностранцы

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирском крематории спрос на трансляции похоронной церемонии онлайн сформировался в 2020 году из-за ковидных ограничений, рассказал директор крематория Борис Якушин. Для обеспечения этого запроса в залах установили цифровые камеры и ПО для видео, изображений и звука.

Сейчас чаще заказывают видеосъёмку церемонии: вынос гроба, оформление, прощание, закрытие крышки, транспортировку и загрузку в кремационную печь. Заказчику отправляют готовое видео для просмотра.

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