От конных катафалков до цифровых памятников: похоронные традиции новосибирцев меняются

В Новосибирске состоялась встреча, посвящённая тому, как менялись похоронные традиции в России. Эксперты обсудили путь от строгой сословной иерархии на кладбищах до появления цифровых технологий в этой сфере, передает Горсайт.

Журналист Иван Голунов напомнил, что до революции места на погостах распределялись строго по разрядам. Высшие, первый и второй, предназначались для дворян и купцов, а на седьмом, самом дешёвом, хоронили бездомных. Самоубийц и вовсе погребали за оградой кладбища. Всё изменилось после 1917 года, когда из-за нехватки места начали строить крематории. Как отметила некрополист Лидия Королёва, первый такой объект в Советском Союзе появился в Петрограде в 1920 году на месте бывших бань, но массовое распространение практика получила только в 1927 году с запуском печи при московском Донском монастыре.

Эксперты обратили внимание и на региональные особенности. В каждом регионе чувствуется своя идентичность в оформлении захоронений. Например, в Чите ограды делали из деталей местного машиностроительного завода, а в Санкт-Петербурге есть необычные надгробья в форме ванн. Что касается новосибирских кладбищ — Заельцовского и Клещихинского — здесь, как отмечают участники встречи, часто встречаются орфографические ошибки в эпитафиях. Яркий пример: «Вернуть нельзя, забыть не возможно». Однако танатопрактик Виктория Складчикова предположила, что такие ошибки могут быть осознанным выбором родственников, желающих подчеркнуть уникальность человека.

Современная ритуальная сфера шагнула далеко вперёд. Директор новосибирского крематория Борис Якушин отметил, что отрасль становится всё более технологичной. Сегодня речь идёт не только об онлайн-трансляциях прощания, но и о создании цифровых памятников и виртуальных образов умерших с помощью искусственного интеллекта. При этом некоторые традиционные и дорогостоящие услуги уходят в прошлое. Например, прощание с использованием конного кортежа, которое ранее было символом VIP-похорон, сегодня практически не востребовано.

Ранее редакция сообщала, что предпринимателей Новосибирска не интересуют места на городских кладбищах.