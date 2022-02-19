Пролётное строение моста через Обь надвинуто на 80 %

Завершена 14-я стадия надвижки пролётного строения — одного из самых технологически сложных этапов строительства моста через реку Обь в Новосибирске. Всего на текущий момент собрано 8724 тонн металлоконструкций и надвинуто 625 метров, это 80 % от общей длины, сообщила пресс-службы ГК «ВИС».

Начата сборка предпоследней 15-й стадии монтажа, её протяжённость составит 60 метров, масса — 785 тонн. Общий вес пролётного строения превысит 10 тысяч тонн, оно проходит между двумя берегами на высоте 13,5 метров над водой и станет основой для будущего автодорожного полотна.

На правом берегу параллельно ведётся сборка самого протяжённого пролёта моста —вантового участка длиной 380 метров. Он собирается на высоте 15 метров и пройдёт над транспортной развязкой на площади Будагова. На правобережной площадке также продолжается возведение монолитного тела пилона, завершается бетонирование 17-й захватки левой и правой опоры.

Четвёртый мост через Обь в Новосибирске — одна из первых региональных транспортных концессий, получивших софинансирование из федерального бюджета. При этом доля внебюджетных средств в капитальных затратах составляет более 20 %. Группа «ВИС» выступает в проекте инвестором и концессионером, финансовый партнёр —Газпромбанк. В целом работы на объекте ведутся параллельно на 8 площадках. Это транспортные развязки на обоих берегах, эстакада основного хода, тоннели и путепроводы.