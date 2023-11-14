Колбасу от рака изобрели новосибирские ученые

Учёные из Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) разработали рецепт колбасы, обладающей целебными свойствами. Якобы этот по сути вредный продукт может стать полезным и помочь людям с онкологией и аутизмом. Планируется запатентовать исследование. Информация появилась в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

По словам ученых, в колбасу они планируют добавлять выжимку из белокочанной капусты и семян горчицы. Весь остальной состав колбасы исследователи оставили без изменений.

– Это была дипломная работа мой студентки. Разрабатывали мы ее очень мало. Студенты по природе своей первые курсы веселятся, а вторые зарабатывают. На науку у них несколько месяцев остается. Разработка велась 2-3 месяца, – рассказал Олег Сороколетов, кандидат сельскохозяйственных наук и доцент.

По его словам, сейчас колбасу винят во многих грехах, например, раке. По мнению врачей, он может возникнуть из-за переедания колбасы. Но вредные эффекты современной колбасы можно снизить, поедая различные овощи, например, белокочанную капусту.

– Она нейтрализует вред. Но никто же не будет есть колбасу с капустой и семенами горчицы. Поэтому мы придумали делать вытяжку. Провели эксперимент, он оказался удачным и подали на патент, – поделился Сороколетов.

По словам ученого, продолжить исследования этого направления пока некому. Сейчас пришли новые студенты, а у них новые идеи.

– Нужно много мяса для исследования. А где его взять? С предпринимателями хотелось договориться, но как-то не получается. Нужен человек, который будет переводить мои слова предпринимателю и обратно от предпринимателя мне, – заключил доцент.

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