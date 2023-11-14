Обувная фабрика «С-Теп» в Новосибирской области обжаловала введение процедуры банкротства

Обувная фабрика «С-теп» (входит в группу компаний Or Group), которая расположена в городе Бердске Новосибирской области подала апелляционную жалобу в Седьмой апелляционный суд (г. Томск) на определение суда о введении в отношении предприятия процедуры наблюдения.

— Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Фабрика С-теп» принять. Возбудить производство по апелляционной жалобе, — говорится в определении суда.

Заседание по делу назначено на 13 декабря.

Еще одна жалоба фабрики «С-Теп» об отводе судьи Марины Бродской, была возвращена подателю.

Напомним, решение о введении процедуры внешнего наблюдения на обувной фабрике было вынесено судом в октябре 2023 года по заявлению Сбербанка. Предприятие задолжало банку 1,3 млрд рублей.

Временным управляющим утвержден Владимир Елизаров — член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (ААУ «СЦЭАУ»). Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 9 апреля 2024 года. 13 ноября 2023 года реестр требований кредиторов был закрыт.

Фабрика «С-теп» приостановила производство в июле 2022 года. В начале 2023 года заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка говорил, что в январе на ООО «Фабрика С-теп» зашел потенциальный инвестор — профильный участник рынка легкой промышленности, ООО «Вектор» (Москва). Якобы компания заявила о готовности арендовать имущественный комплекс и уже приступила к производству обуви в небольшом объеме.

Ранее редакция сообщала, что оборудование обувной фабрики S-Tep в Бердске сдали в аренду.