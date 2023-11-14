Втрое увеличили скорость изготовления взрывчатки в Новосибирске

В Новосибирске втрое увеличили скорость изготовления промышленной взрывчатки. Это связано с запуском нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

При помощи нового оборудования выпуск полимерных корпусов на новосибирском заводе искусственного волокна увеличится до 700, что в три раза больше производительности старого.

Технику закупили за счёт средств государственного фонда развития промышленности Новосибирской области.

— В 2023 году на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение нового технологического оборудования запланировано финансирование за счет средства областного бюджета в объеме 25,1 млн рублей, — говорится в сообщении.

Всего такую поддержку получили шесть предприятий области.

Напомним, что новосибирский завод специй увеличит объем производства благодаря нацпроекту. В ближайшие полгода на комбинате будут оптимизировать процесс производства суповых смесей.

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