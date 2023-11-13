42,5 млн рублей получит Новосибирск???? за победу во всероссийском конкурсе

Геоинформационный портал города Новосибирска «Мой Новосибирск» занял первое место во всероссийском конкурсе на лучшую муниципальную практику 2023 года. Итоги конкурса были озвучены сегодня, 13 ноября, сообщили в Минстрое России. Проект участвовал в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный город)». Всего в этой номинации в этом году поступило 118 заявок из 42 регионов.

Как уточнили в Минстрое, проекты для участия в конкурсе проходили региональный и федеральный этапы отбора. Для каждой номинации определено по десять призовых мест (пять в каждой категории).

Размер денежной премии для I категории участников конкурса (муниципальные и городские округа) составляет: 1 место — 42,5 млн рублей, 2 место — 34 млн рублей, 3 место — 25,5 млн рублей, 4 место — 17 млн рублей, 5 место — 8,5 млн рублей; для II категории участников конкурса сельские поселения): 1 место — 17 млн рублей, 2 место — 12,75 млн рублей, 3 место — 5,95 млн рублей, 4 место — 4,25 млн рублей, 5 место — 2,55 млн рублей.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится для выявления, поощрения и распространения примеров успешных практик органов местного самоуправления. Всего в этом году определено 50 призовых мест в пяти номинациях.

Напомним, муниципальная информационная система «Мой Новосибирск» позволяет жителям города оперативно узнавать информацию об объектах городской инфраструктуры (аптеках, садах, школах и т.д.), получать уведомления об отключениях тепла, газа, воды, электричества, других событиях в жизни города. Любой пользователь системы может сообщить в мэрию о проблеме в сфере городского хозяйства, а также выступить с идеями и предложениями (установить пешеходный переход в опасном месте дороги, поставить фонари в неосвещённом месте и многое другое). Внедряется в городе с 2012 года.

Ранее редакция сообщала, что цифровой двойник города планируют распространить на все районы Новосибирска.