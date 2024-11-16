Количество детей, погибших на пожарах, выросло вдвое в Новосибирской области

С начала 2024 года в Новосибирской области зафиксировано 5 502 случая возгорания. Это на 42% меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако в пожарах погибли 12 детей — это в два раза больше, чем в прошлом году.

Участились трагические случаи, в том числе из-за того, что дети остаются без присмотра.

Особенно тревожная ситуация сложилась в некоторых районах области. Самое печальное, что в четырёх пожарах жертвами огненной стихии стали сразу восемь детей.

— В большей степени детская гибель на пожарах происходит по халатности родителей, которые оставляют детей одних в домах с ветхой проводкой, при этом значительная часть электрооборудования находится во включенном состоянии. Это очень опасно. Мнение, что «сейчас добегу до магазина и вернусь, за короткий промежуток времени ничего не случится», может быть ошибочным, — рассказал Александр Овчинников, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

В целом, по его словам, в Новосибирской области с начала текущего года в результате пожаров пострадали 238 человек, 121 человек погиб.

Чаще всего причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении. На долю таких случаев приходится 64% от общего количества пожаров.

Также причиной пожаров могут стать неисправные электроприборы и печи, а также их неправильная эксплуатация.

— Как правило, основной рост пожаров происходит в домах при наступлении низких температур. Люди активно эксплуатируют печное отопление и дополнительно используют для обогрева электрообогреватели. Кратно возрастает нагрузка на электросети, что приводит к воспламенению проводки, а, следовательно, к пожару, — говорится в сообщении МЧС Новосибирской области

Ранее редакция сообщала о том, что трёхлетний ребёнок погиб в пожаре в Новосибирской области. Из горящего дома удалось спасти младшего брата погибшего мальчика.