Уход потребителей на маркетплейсы лишил «Чистую планету» части выручки

На фоне перехода всё большего числа потребителей на маркетплейсы и различного рода доставки ООО «Чистая Планета» зафиксировала снижение выручки на 17,1% по итогам 6 месяцев 2024 года — до 103,6 млн рублей. Об этом сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал». Для нивелирования эффекта компания осваивает онлайн-площадки. Что уже оказало эффект: EBITDA adj по итогам 6 месяцев 2024 года выросла на 3,5 млн руб. или 14,6% к аналагичному периоду прошлого года.

— Компания выкупила с использованием средств дебютного облигационного выпуска ранее арендуемые активы — производственный комплекс, и высвободила арендные платежи. Сейчас имущество поставлено на баланс эмитента, — пояснил консультант.

Стоит отметить, что в 2023 году «Чистая Планета» заявляла о планах выйти на новый для себя сегмент рынка: в торговые сети с фасовкой (ранее она работала на розлив продукции только через свою сеть).

Напомним, по итогам ноябрьской распродажи оборот новосибирских интернет-магазинов вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество покупок при этом возросло на 45%, а покупателей — на 19%.

По данным Seldon.Basis, директором компании является Екатерина Дектярникова. 48% компании принадлежит Вячеславу Александровичу Певневу, 22% — Екатерине Дектярниковой, по 10% — Игорю Гайдуку, Наталье Зельковой и Наталии Филатовой. Уставный капитал компании — 35 тыс рублей. По итогам первого полугодия 2024 года число точек сети «Чистая Планета» составило 216. Из них: 16 — собственные магазины компании, 6 открыты в рамках коллаборации с торговой сетью «Ашан» и 194 — франшиза. За год офлан-сеть выросла на 10 точек.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году выручка «Чистой Планеты» снизилась на 13% в связи с тем, что в прошлом году она начала платить НДС.