Рекламодателям

Уход потребителей на маркетплейсы лишил «Чистую планету» части выручки

  • 15/11/2024, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Уход потребителей на маркетплейсы лишил «Чистую планету» части выручки
Сейчас компания осваивает онлайн-площадки

На фоне перехода всё большего числа потребителей на маркетплейсы и различного рода доставки ООО «Чистая Планета» зафиксировала снижение выручки на 17,1% по итогам 6 месяцев 2024 года — до 103,6 млн рублей. Об этом сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал». Для нивелирования эффекта компания осваивает онлайн-площадки. Что уже оказало эффект: EBITDA adj по итогам 6 месяцев 2024 года выросла на 3,5 млн руб. или 14,6% к аналагичному периоду прошлого года.

— Компания выкупила с использованием средств дебютного облигационного выпуска ранее арендуемые активы  — производственный комплекс, и высвободила арендные платежи. Сейчас имущество поставлено на баланс эмитента, — пояснил консультант.

Стоит отметить, что в 2023 году «Чистая Планета» заявляла о планах выйти на новый для себя сегмент рынка: в торговые сети с фасовкой (ранее она работала на розлив продукции только через свою сеть).

Напомним, по итогам ноябрьской распродажи оборот новосибирских интернет-магазинов вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество покупок при этом возросло на 45%, а покупателей — на 19%.

По данным Seldon.Basis, директором компании является Екатерина Дектярникова. 48% компании принадлежит Вячеславу Александровичу Певневу, 22% — Екатерине Дектярниковой, по 10% — Игорю Гайдуку, Наталье Зельковой и Наталии Филатовой. Уставный капитал компании — 35 тыс рублей. По итогам первого полугодия 2024 года число точек сети «Чистая Планета» составило 216. Из них: 16 — собственные магазины компании, 6 открыты в рамках коллаборации с торговой сетью «Ашан» и 194 — франшиза. За год офлан-сеть выросла на 10 точек.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году выручка «Чистой Планеты» снизилась на 13% в связи с тем, что в прошлом году она начала платить НДС.

Фото freepik, автор: benzoix

29

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Чистая планета облигации маркетплейс выручка компании


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель Фонда «АРТ-дивизион», член Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг»

Елена Богданова: У новосибирских компаний растет интерес к технологическому импорту из Ирана

У иранских предпринимателей также есть интерес к предложениям компаний из Сибири, но более сегментированный
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Уход потребителей на маркетплейсы лишил «Чистую планету» части выручки
15/11/24 19:00
Бизнес
В Новосибирске возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты экс-сотрудникам «Кузины»
15/11/24 18:30
Бизнес
Центробанк РФ аннулировал лицензию у банка с отделением в центре Новосибирска
15/11/24 17:30
Банки Бизнес
Летние веранды кафе и ресторанов в Новосибирске могут работать и зимой
15/11/24 17:00
Бизнес Город
Печь для блиндажа, работающую на окопной свече, изготовили в Новосибирской области
15/11/24 16:30
Общество
На выходных в Новосибирск вернется тепло
15/11/24 16:15
Общество
Около 1300 тонн мандаринов ввезли в Новосибирскую область
15/11/24 16:00
Общество
Новосибирская «Опора России» и МУП «САХ» подписали соглашение о сотрудничестве
15/11/24 15:37
Бизнес
Перед распродажами в Новосибирске резко вырос спрос на займы «до зарплаты»
15/11/24 15:15
Общество Финансы
Банки начали увеличивать процентные ставки по депозитам
15/11/24 15:05
Финансы
После вмешательства прокуратуры производители молочки начали снижать цены
15/11/24 14:45
Бизнес
До 1,5 миллиона рублей выросли выплаты контрактникам в Новосибирской области
15/11/24 14:30
Общество
Новосибирцы сообщили о возобновлении работы YouTube
15/11/24 14:00
Бизнес Общество
Руководителя энергокомпании под Новосибирском оштрафовали за медлительность
15/11/24 13:30
Право&Порядок
«Они не туристы, а приехали работать»: передвижения гастарбайтеров по стране будут отслеживать по цифровому профилю
15/11/24 13:00
Власть Общество Политика
Выработаны решения для завершения концессионных школ и метро «Спортивная»
15/11/24 12:45
Бизнес Власть
На базе аэродромов Бердска и Евсино планируют проводить профориентацию подростков
15/11/24 12:30
Власть Образование
Энергетики разделяют зоны теплоснабжения левого берега Новосибирска
15/11/24 12:00
Бизнес Город
На 11% увеличится доход Новосибирской области в 2025 году
15/11/24 11:30
Власть Общество
Четверо новосибирцев изготовили более 8 тысяч литров нелегального алкоголя
15/11/24 11:00
Право&Порядок
Популярное
В Новосибирской области на водоемах идет ледостав
15/11/24 18:00
В пожаре на Мира в Новосибирске три человека отравились угарным газом
15/11/24 15:30
30 человек нашли спасатели на тонком льду реки Иня в Новосибирске
15/11/24 15:00
Автомобиль ФСИН с заключенными перевернулся на трассе под Новосибирском
14/11/24 17:30
Мужчина задушил сторожа в Новосибирске из-за проигрыша в онлайн-казино
14/11/24 16:30
Мать воткнула нож в шею экс-свекрови и попыталась убить сына в Новосибирске
13/11/24 13:30
Новости компаний
Банк Уралсиб предлагает вклад «Комфорт Плюс» с плавающей ставкой и капитализацией
15/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил платежи в национальных валютах для участников ВЭД
14/11/24 9:00
Порядка 700 км линий связи проведено при поддержке «Россети Новосибирск»
13/11/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
11/11/24 11:15
Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса
7/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и возможности доходных продуктов в юанях
6/11/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска