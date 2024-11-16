Уголовное дело экс-сотрудника СБ МВД начали рассматривать в суде в Новосибирске

Железнодорожный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по СФО Максима Краснова, обвиняемого в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый, занимая должность заместителя начальника отдела собственной безопасности УТ МВД России по СФО пообещал коллеге назначение на должность начальника УЭБиПК УТ МВД России по СФО. За это он получил вознаграждение в 50 тысяч рублей.

— В целях конспирации оговоренная сумма была передана Максиму Краснову через третье лицо, — уточнили в суде.

При этом, каких-либо действий, направленных на исполнение обещанного, обвиняемый не предпринимал. У него не было на это полномочий.

Максим Краснов был задержан в августе 2024 года. Он был отправлен в СИЗО, но 18 октября облсуд изменил обвиняемому меру пресечения на домашний арест. Инкриминируемое преступление датируется 2017 годом.

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