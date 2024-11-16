Рекламодателям

Уголовное дело экс-сотрудника СБ МВД начали рассматривать в суде в Новосибирске

  • 16/11/2024, 10:30
Автор: Оксана Мочалова
Уголовное дело экс-сотрудника СБ МВД начали рассматривать в суде в Новосибирске
Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения

Железнодорожный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по СФО Максима Краснова, обвиняемого в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый, занимая должность заместителя начальника отдела собственной безопасности УТ МВД России по СФО пообещал коллеге назначение на должность начальника УЭБиПК УТ МВД России по СФО. За это он получил вознаграждение в 50 тысяч рублей.

— В целях конспирации оговоренная сумма была передана Максиму Краснову через третье лицо, — уточнили в суде.

При этом, каких-либо действий, направленных на исполнение обещанного, обвиняемый не предпринимал. У него не было на это полномочий.

Максим Краснов был задержан в августе 2024 года. Он был отправлен в СИЗО, но 18 октября облсуд изменил обвиняемому меру пресечения на домашний арест. Инкриминируемое преступление датируется 2017 годом.

Ранее редакция рассказывала, что банкирша похитила у клиентов более 15 млн в отделении под Новосибирском. Жертвой мошенницы стали 31 человек.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

197

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд мошенничество


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель Фонда «АРТ-дивизион», член Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг»

Елена Богданова: У новосибирских компаний растет интерес к технологическому импорту из Ирана

У иранских предпринимателей также есть интерес к предложениям компаний из Сибири, но более сегментированный
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Суд отказался взыскивать убытки с экс-руководителей «Клиники НИИТО»
16/11/24 18:30
Бизнес Медицина Право&Порядок
Почти на 40 процентов упал объем ипотечного кредитования в Новосибирской области
16/11/24 17:30
Недвижимость Общество
«Ну что, допрыгался»: мошенники изощряются, обманывая жертв в соцсетях и мессенджерах
16/11/24 16:30
Общество Право&Порядок Финансы
Новосибирцам необходимо копить на квартиру на вторичке 7,5 лет
16/11/24 15:30
Бизнес Недвижимость
Новогодняя ночь в коттедже обойдется новосибирцам минимум в 90 тысяч рублей
16/11/24 14:30
Бизнес Общество
Депутата горсовета Оби Андрея Дарвина отправили в СИЗО
16/11/24 13:20
Власть Право&Порядок
Подозрительного тайного покупателя заметили в одном из магазинов в Новосибирске
16/11/24 12:30
Общество
Жители почти 60 домов Бердска остались без воды
16/11/24 12:00
Город Общество
В Новосибирске пройдет Чемпионат мира по бильярдному спорту
16/11/24 11:30
Общество Спорт
Уголовное дело экс-сотрудника СБ МВД начали рассматривать в суде в Новосибирске
16/11/24 10:30
Право&Порядок
Количество детей, погибших на пожарах, выросло вдвое в Новосибирской области
16/11/24 9:30
Общество
Уход потребителей на маркетплейсы лишил «Чистую планету» части выручки
15/11/24 19:00
Бизнес
В Новосибирске возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты экс-сотрудникам «Кузины»
15/11/24 18:30
Бизнес
Центробанк РФ аннулировал лицензию у банка с отделением в центре Новосибирска
15/11/24 17:30
Банки Бизнес
Летние веранды кафе и ресторанов в Новосибирске могут работать и зимой
15/11/24 17:00
Бизнес Город
Печь для блиндажа, работающую на окопной свече, изготовили в Новосибирской области
15/11/24 16:30
Общество
На выходных в Новосибирск вернется тепло
15/11/24 16:15
Общество
Около 1300 тонн мандаринов ввезли в Новосибирскую область
15/11/24 16:00
Общество
Новосибирская «Опора России» и МУП «САХ» подписали соглашение о сотрудничестве
15/11/24 15:37
Бизнес
Перед распродажами в Новосибирске резко вырос спрос на займы «до зарплаты»
15/11/24 15:15
Общество Финансы
Популярное
В Новосибирской области на водоемах идет ледостав
15/11/24 18:00
В пожаре на Мира в Новосибирске три человека отравились угарным газом
15/11/24 15:30
30 человек нашли спасатели на тонком льду реки Иня в Новосибирске
15/11/24 15:00
Автомобиль ФСИН с заключенными перевернулся на трассе под Новосибирском
14/11/24 17:30
Мужчина задушил сторожа в Новосибирске из-за проигрыша в онлайн-казино
14/11/24 16:30
Мать воткнула нож в шею экс-свекрови и попыталась убить сына в Новосибирске
13/11/24 13:30
Новости компаний
Банк Уралсиб предлагает вклад «Комфорт Плюс» с плавающей ставкой и капитализацией
15/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил платежи в национальных валютах для участников ВЭД
14/11/24 9:00
Порядка 700 км линий связи проведено при поддержке «Россети Новосибирск»
13/11/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
11/11/24 11:15
Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса
7/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и возможности доходных продуктов в юанях
6/11/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска